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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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Kairat stayer
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21.12.19 12:17
Козлов я
Выпускник детского дома организовал ёлки для особых детей в Костанае
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21.12.19 12:09
Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Анатолий Сальник: По нулевой реакции читателей видна никчёмность подобного направления в публикациях. Потомучта, потомушта, отдельные диванные эксперты, особо не вникают в суть происходящих...
21.12.19 11:41
Coopidon
Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
ACROS: митинга и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ВСЁ происходящее на этом митинге, в том числе и за выявление в своих рядах ПРОВОКАТОРОВ и ДЖИГИТОВ. Нет ПРАВ без ОБЯЗАННОСТЕЙ, как и ОБЯЗАННОСТЕЙ без ПРАВ -...
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Новогодняя команда "Нашей Газеты" начала доставку подарков детям, написавшим самые трогательные письма

21 декабря 2019, 12:13 |  Общество

Сегодня утром две машины были загружены воплощенными мечтами костанайских деток. Судя по тому, что только в областном центре нашим Деду Морозу и Снегурочке предстоит посетить более 30 детей и раздать под сотню подарков, работать бригаде предстоит до ночи.

Все подробности будут позже. А пока - об общих тенденциях. В этом году у нас появилось много новых помошников. Но радует, что с "НГ" остаются и те, кто каждый год в предновогодние дни забирает себе детское письмо Деду Морозу, а то и не одно.

В этом году у новогоднего волшебника просили: спортивные детские комплексы, коньки, санки, море игрушек и сладостей. А также - здоровья мамам и папам. В этом году у нас больше выполненных желаний в селах и городах области.

Если вы увидите сегодня новогоднее такси "Народное", которое везет нашу команду, пожелайте им успеха и порадуйтесь за детей, желание которых исполнилось.
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Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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