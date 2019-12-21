Новогодняя команда "Нашей Газеты" начала доставку подарков детям, написавшим самые трогательные письма
Сегодня утром две машины были загружены воплощенными мечтами костанайских деток. Судя по тому, что только в областном центре нашим Деду Морозу и Снегурочке предстоит посетить более 30 детей и раздать под сотню подарков, работать бригаде предстоит до ночи.
Все подробности будут позже. А пока - об общих тенденциях. В этом году у нас появилось много новых помошников. Но радует, что с "НГ" остаются и те, кто каждый год в предновогодние дни забирает себе детское письмо Деду Морозу, а то и не одно.
В этом году у новогоднего волшебника просили: спортивные детские комплексы, коньки, санки, море игрушек и сладостей. А также - здоровья мамам и папам. В этом году у нас больше выполненных желаний в селах и городах области.
Если вы увидите сегодня новогоднее такси "Народное", которое везет нашу команду, пожелайте им успеха и порадуйтесь за детей, желание которых исполнилось.
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