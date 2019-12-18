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Письма Деду Морозу: никаких красок не жалко

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

17 декабря 2019, 17:35 |  Общество

Дети, пишущие послания новогоднему волшебнику, часто стараются сделать их яркими и запоминающимися. Для этого они пишут строчки разноцветными ручками или украшают письма рисунками.

10-летняя Лиза из Силантьевки Алтынсаринского  района не пожалела красок не только на само письмо, она ещё и добавила рисунок ёлочки, украшенной красной звездой. Лиза – хорошая помощница для мамы и ещё рукодельница. Вышивать не у каждого терпения хватает, но Лиза – старательная девочка и у неё всё получается.

В маленькой записочке, прилагаемой к письму Лиза написала, что хочет 2 коробки пазлов (на 1 000 фрагментов), видимо для тренировки усидчивости, она ведь нужна вышивальщице. И ещё девочка хотела бы наушники, чтобы слушать музыку во время вышивания.

Камила и Ясмин – сёстры. Камиле 10 лет, а Ясмине – 5. Старшая девочка занимается танцами, а младшая хочет научиться петь. Сёстры украсили письмо рисунком еловой ветки и сердечками, они очень любят Новый год и Деда Мороза.


10-летняя Настя не стала украшать само письмо, но приложила очень старательно выполненный рисунок на зимнюю тему.

Девочка понимает все трудности своей семьи, поэтому скромно просит не запредельных подарков, а просто новый школьный рюкзак и набор слаймов.

Помощников Деда Мороза мы ждем в редакции «НГ».

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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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