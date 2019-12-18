Письма Деду Морозу: никаких красок не жалко

Дети, пишущие послания новогоднему волшебнику, часто стараются сделать их яркими и запоминающимися. Для этого они пишут строчки разноцветными ручками или украшают письма рисунками.

10-летняя Лиза из Силантьевки Алтынсаринского района не пожалела красок не только на само письмо, она ещё и добавила рисунок ёлочки, украшенной красной звездой. Лиза – хорошая помощница для мамы и ещё рукодельница. Вышивать не у каждого терпения хватает, но Лиза – старательная девочка и у неё всё получается.

В маленькой записочке, прилагаемой к письму Лиза написала, что хочет 2 коробки пазлов (на 1 000 фрагментов), видимо для тренировки усидчивости, она ведь нужна вышивальщице. И ещё девочка хотела бы наушники, чтобы слушать музыку во время вышивания.

Камила и Ясмин – сёстры. Камиле 10 лет, а Ясмине – 5. Старшая девочка занимается танцами, а младшая хочет научиться петь. Сёстры украсили письмо рисунком еловой ветки и сердечками, они очень любят Новый год и Деда Мороза.





10-летняя Настя не стала украшать само письмо, но приложила очень старательно выполненный рисунок на зимнюю тему.

Девочка понимает все трудности своей семьи, поэтому скромно просит не запредельных подарков, а просто новый школьный рюкзак и набор слаймов.

Помощников Деда Мороза мы ждем в редакции «НГ».

Телефон редакции: 53-51-51

WhatsApp +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz

