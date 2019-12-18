Письма Деду Морозу: никаких красок не жалко
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Дети, пишущие послания новогоднему волшебнику, часто стараются сделать их яркими и запоминающимися. Для этого они пишут строчки разноцветными ручками или украшают письма рисунками.
10-летняя Лиза из Силантьевки Алтынсаринского района не пожалела красок не только на само письмо, она ещё и добавила рисунок ёлочки, украшенной красной звездой. Лиза – хорошая помощница для мамы и ещё рукодельница. Вышивать не у каждого терпения хватает, но Лиза – старательная девочка и у неё всё получается.
В маленькой записочке, прилагаемой к письму Лиза написала, что хочет 2 коробки пазлов (на 1 000 фрагментов), видимо для тренировки усидчивости, она ведь нужна вышивальщице. И ещё девочка хотела бы наушники, чтобы слушать музыку во время вышивания.
Камила и Ясмин – сёстры. Камиле 10 лет, а Ясмине – 5. Старшая девочка занимается танцами, а младшая хочет научиться петь. Сёстры украсили письмо рисунком еловой ветки и сердечками, они очень любят Новый год и Деда Мороза.
10-летняя Настя не стала украшать само письмо, но приложила очень старательно выполненный рисунок на зимнюю тему.
Девочка понимает все трудности своей семьи, поэтому скромно просит не запредельных подарков, а просто новый школьный рюкзак и набор слаймов.
Помощников Деда Мороза мы ждем в редакции «НГ».
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Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60 Неа , мой носик так далеко не чует.И у меня там вопрос стоит - я у вас, достопочтенный , спрашиваю - это просрочка ?? или какая-то ошибка??---Тут снова вопрос.
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
А я тут трохи коньячка местного - за покупку домика принял .С августа могу фотки скидывать с урожая.НАДО ли - интересно кому ??
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
elektron: Ну пиво, с чем покрепче, Что покрепче, да, лучше пивом запивать, а потом в бассейн.
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60: Ну пиво, с чем покрепче, что покрепче с пивом👍😃только не с водой. 8-)
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elektron: Точнее чередовать! С чем?