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Просьбы к Деду Морозу: от машинки до счастья в семье

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

15 декабря 2019, 11:53 |  Общество

Среди писем, адресованных новогоднему волшебнику, попадаются очень необычные. Просьбы в них не такие, как в подавляющем большинстве детских «заказов» Деду Морозу.

10-летняя Ксения щедро разукрасила письмо фиолетовым фломастером, поэтому над ним пришлось поработать, чтобы оно стало читабельным в отсканированном виде. По-настоящему хорошей картинки добиться не удалось, но всё же попытайтесь вникнуть в эти строки. Девочка попросила какой-нибудь подарочек для любимого братишки и  не стала ничего просить для себя. Ничего материального. Она только хочет, чтобы мама и папа не ругались.

 

«Сделай нас счастливыми, пожалуйста, Дедушка Мороз!» - вот главная просьба Ксении Владимировны, живущей на пятом этаже. Мы затёрли фамилию и адрес девочки, но надеемся, что её родители поймут - это в их силах делать своих детей счастливыми. Пожалуйста, мама и папа Ксюши и все остальные мамы и папы, не несите своими ссорами большие печали маленьким членам семьи. Дед Мороз не сможет за вас принести мир в ваши дома.

Не совсем обычная просьба к Деду Морозу содержится в письме Дильназ, живущей в Аркалыке. Она любит принимать активное участие в различных праздничных мероприятиях, а вот достойного наряда у неё нет.

 

Письмо Дильназ написала на казахском языке, вот его перевод:

«Здравствуйте Дедушка Мороз! Как Ваши дела?

Меня зовут Дильназ. Мне 9 лет и я учусь в 3 классе. В моей семье 7 человек. У меня есть желание. Это красивое платье, которое надевают на разные мероприятия, конкурсы, концерты. У меня есть сестренка Аяна, ей 3 года. Сестренка тоже хочет получить подарок. Её мечта - кукла Барби. Я бы надевала платье на разные мероприятия. А сестрёнка играла бы в куклы.

До свидания! Дедушка Мороз, я Вас люблю! Надеюсь, Вы исполните мою мечту!»

Некоторые письма отличаются чёткостью технических заданий Деду Морозу. Такое послание написал 6-летний Тимур. Он подробно объяснил, какие параметры должны быть у подарка. Неровные, но очень честные строчки мальчик выводил сам, конструируя их из печатных букв, ведь он учится только в 1 классе. Но он всё написал правильно, ведь Тимур – отличник!

 

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Прием писем закончен. Но мы еще будем публиковать те, которые успели успели отправить соискатели новогоднего счастья.

Телефон редакции: 53-51-51

WhatsApp +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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