Просьбы к Деду Морозу: от машинки до счастья в семье

Среди писем, адресованных новогоднему волшебнику, попадаются очень необычные. Просьбы в них не такие, как в подавляющем большинстве детских «заказов» Деду Морозу.

10-летняя Ксения щедро разукрасила письмо фиолетовым фломастером, поэтому над ним пришлось поработать, чтобы оно стало читабельным в отсканированном виде. По-настоящему хорошей картинки добиться не удалось, но всё же попытайтесь вникнуть в эти строки. Девочка попросила какой-нибудь подарочек для любимого братишки и не стала ничего просить для себя. Ничего материального. Она только хочет, чтобы мама и папа не ругались.

«Сделай нас счастливыми, пожалуйста, Дедушка Мороз!» - вот главная просьба Ксении Владимировны, живущей на пятом этаже. Мы затёрли фамилию и адрес девочки, но надеемся, что её родители поймут - это в их силах делать своих детей счастливыми. Пожалуйста, мама и папа Ксюши и все остальные мамы и папы, не несите своими ссорами большие печали маленьким членам семьи. Дед Мороз не сможет за вас принести мир в ваши дома.

Не совсем обычная просьба к Деду Морозу содержится в письме Дильназ, живущей в Аркалыке. Она любит принимать активное участие в различных праздничных мероприятиях, а вот достойного наряда у неё нет.

Письмо Дильназ написала на казахском языке, вот его перевод:

«Здравствуйте Дедушка Мороз! Как Ваши дела?

Меня зовут Дильназ. Мне 9 лет и я учусь в 3 классе. В моей семье 7 человек. У меня есть желание. Это красивое платье, которое надевают на разные мероприятия, конкурсы, концерты. У меня есть сестренка Аяна, ей 3 года. Сестренка тоже хочет получить подарок. Её мечта - кукла Барби. Я бы надевала платье на разные мероприятия. А сестрёнка играла бы в куклы.

До свидания! Дедушка Мороз, я Вас люблю! Надеюсь, Вы исполните мою мечту!»

Некоторые письма отличаются чёткостью технических заданий Деду Морозу. Такое послание написал 6-летний Тимур. Он подробно объяснил, какие параметры должны быть у подарка. Неровные, но очень честные строчки мальчик выводил сам, конструируя их из печатных букв, ведь он учится только в 1 классе. Но он всё написал правильно, ведь Тимур – отличник!

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Прием писем закончен. Но мы еще будем публиковать те, которые успели успели отправить соискатели новогоднего счастья.

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