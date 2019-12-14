Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Прием писем Деду Морозу закончен, но мы продолжаем публиковать полученные ранее

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

14 декабря 2019, 11:10 |  Общество

Бюро Деда Мороза больше не принимает писем, адресованных новогоднему волшебнику, но мы еще несколько дней будем знакомить наших читателей с детскими мечтами. Вдруг у каких-то из них еще есть шанс исполниться?

В числе последних мы получили письмо от необычной семьи, где растут три приемные дочери. И хотя у их мамы Алтын есть еще четверо своих детей, подарки она просит для тех дочурок, которые недавно появились в этой семье. Все девочки хотят красивых кукол Разия, ей 6 лет, хочет куклу с длинными волосами. 5-летняя Дарина мечтает о кукле-русалке. А Самира, которой в феврале исполнится 3 года, сказала, что хочет куклу-принцессу. И еще ей нужна коляска для куклы, а то она уже устала делить одну кукольную коляску с сестрой.

 

11-летняя Софья написала письмо за всех. А их у мамы четверо славных девочек. Злате скоро будет 4 года. А самым младшим двойняшкам Карине и Анджелине 1 год и 4 месяца (каждой, разумеется). София хочет игрушку — слайм, для Златы просит говорящую куклу. А вот двойняшек катать не в чем, нужны санки-коляска (в идеале с чехлом), хотя бы просто санки для двойняшек. Тогда Софье и маме будет легче вывозить двойняшек на прогулки.

 

Богдану 5 лет. Он живет с мамой в селе Лесное Мендыкаринского района. Написать сам они не может не только в силу возраста, но и потому что здоровье не позволит. У Богдана ДЦП и атрофия зрительного нерва. Он не может обучаться по тем же методикам, что и большинство детей. Всю информацию мальчик будет воспринимать в основном на слух. У его мамы уже есть специальные аудиопрограммы, но для их прослушивания, а следовательно, и для развития Богдана, нужен компьютер и хорошие наушники.

 

Владу 10 лет. Он из года в год упорно пишет письма Деду Морозу, но ни разу его заветное желание не было исполнено. Этак можно не только в чуде, но и в самой жизни разочароваться... Влад хочет ноутбук, но живет он с мамой и бабушкой, при распределении семейных финансов до ноутбука дело не доходит. Тем более, что в семье есть еще трехмесячный малыш.

 

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Сегодня прием писем закончен. Но мы еще будем публиковать те, которые успели успели отправить соискатели новогоднего счастья.

Телефон редакции: 53-51-51

WhatsApp +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.12.19 10:10 Юрий БОНДАРЕНКО: Экологическое варварство
13.12.19 17:51 На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
13.12.19 16:34 Снега не будет, температура упадет: о погоде в Костанайской области в выходные дни
13.12.19 15:24 «У некоторых игроков отключился мозг» - тренер "Горняка" о матчах с "Кулагером"
13.12.19 14:24 Минздрав: Застрахованными будут считаться даже те, кто оплатит взносы в январе 2020 года
13.12.19 12:03 В каких регионах Казахстана самые дорогие продукты?
13.12.19 09:44 Казахстанец отправил судье по почте письмо с деньгами
13.12.19 09:26 После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
13.12.19 08:58 С 1 января повышаются пенсии и размер МРП. Утверждён бюджет 2020 года
12.12.19 17:41 Когда тяжело, но хочется жить и радоваться, пишут Деду Морозу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 75
Пользователей: 2
Всего: 77

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх