Прием писем Деду Морозу закончен, но мы продолжаем публиковать полученные ранее

Бюро Деда Мороза больше не принимает писем, адресованных новогоднему волшебнику, но мы еще несколько дней будем знакомить наших читателей с детскими мечтами. Вдруг у каких-то из них еще есть шанс исполниться?

В числе последних мы получили письмо от необычной семьи, где растут три приемные дочери. И хотя у их мамы Алтын есть еще четверо своих детей, подарки она просит для тех дочурок, которые недавно появились в этой семье. Все девочки хотят красивых кукол Разия, ей 6 лет, хочет куклу с длинными волосами. 5-летняя Дарина мечтает о кукле-русалке. А Самира, которой в феврале исполнится 3 года, сказала, что хочет куклу-принцессу. И еще ей нужна коляска для куклы, а то она уже устала делить одну кукольную коляску с сестрой.

11-летняя Софья написала письмо за всех. А их у мамы четверо славных девочек. Злате скоро будет 4 года. А самым младшим двойняшкам Карине и Анджелине 1 год и 4 месяца (каждой, разумеется). София хочет игрушку — слайм, для Златы просит говорящую куклу. А вот двойняшек катать не в чем, нужны санки-коляска (в идеале с чехлом), хотя бы просто санки для двойняшек. Тогда Софье и маме будет легче вывозить двойняшек на прогулки.

Богдану 5 лет. Он живет с мамой в селе Лесное Мендыкаринского района. Написать сам они не может не только в силу возраста, но и потому что здоровье не позволит. У Богдана ДЦП и атрофия зрительного нерва. Он не может обучаться по тем же методикам, что и большинство детей. Всю информацию мальчик будет воспринимать в основном на слух. У его мамы уже есть специальные аудиопрограммы, но для их прослушивания, а следовательно, и для развития Богдана, нужен компьютер и хорошие наушники.

Владу 10 лет. Он из года в год упорно пишет письма Деду Морозу, но ни разу его заветное желание не было исполнено. Этак можно не только в чуде, но и в самой жизни разочароваться... Влад хочет ноутбук, но живет он с мамой и бабушкой, при распределении семейных финансов до ноутбука дело не доходит. Тем более, что в семье есть еще трехмесячный малыш.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Сегодня прием писем закончен. Но мы еще будем публиковать те, которые успели успели отправить соискатели новогоднего счастья.

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