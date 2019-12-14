Прием писем Деду Морозу закончен, но мы продолжаем публиковать полученные ранее
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Бюро Деда Мороза больше не принимает писем, адресованных новогоднему волшебнику, но мы еще несколько дней будем знакомить наших читателей с детскими мечтами. Вдруг у каких-то из них еще есть шанс исполниться?
В числе последних мы получили письмо от необычной семьи, где растут три приемные дочери. И хотя у их мамы Алтын есть еще четверо своих детей, подарки она просит для тех дочурок, которые недавно появились в этой семье. Все девочки хотят красивых кукол Разия, ей 6 лет, хочет куклу с длинными волосами. 5-летняя Дарина мечтает о кукле-русалке. А Самира, которой в феврале исполнится 3 года, сказала, что хочет куклу-принцессу. И еще ей нужна коляска для куклы, а то она уже устала делить одну кукольную коляску с сестрой.
11-летняя Софья написала письмо за всех. А их у мамы четверо славных девочек. Злате скоро будет 4 года. А самым младшим двойняшкам Карине и Анджелине 1 год и 4 месяца (каждой, разумеется). София хочет игрушку — слайм, для Златы просит говорящую куклу. А вот двойняшек катать не в чем, нужны санки-коляска (в идеале с чехлом), хотя бы просто санки для двойняшек. Тогда Софье и маме будет легче вывозить двойняшек на прогулки.
Богдану 5 лет. Он живет с мамой в селе Лесное Мендыкаринского района. Написать сам они не может не только в силу возраста, но и потому что здоровье не позволит. У Богдана ДЦП и атрофия зрительного нерва. Он не может обучаться по тем же методикам, что и большинство детей. Всю информацию мальчик будет воспринимать в основном на слух. У его мамы уже есть специальные аудиопрограммы, но для их прослушивания, а следовательно, и для развития Богдана, нужен компьютер и хорошие наушники.
Владу 10 лет. Он из года в год упорно пишет письма Деду Морозу, но ни разу его заветное желание не было исполнено. Этак можно не только в чуде, но и в самой жизни разочароваться... Влад хочет ноутбук, но живет он с мамой и бабушкой, при распределении семейных финансов до ноутбука дело не доходит. Тем более, что в семье есть еще трехмесячный малыш.
Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».
Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.
Сегодня прием писем закончен. Но мы еще будем публиковать те, которые успели успели отправить соискатели новогоднего счастья.
Телефон редакции: 53-51-51
WhatsApp +7 747 907 57 92
Электронный адрес: ng@ng.kz
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 77
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Итоги года - мнение читателей
Серый волк: Претендент на идиот года. Голосую двумя руками.
Итоги года - мнение читателей
Козлов я: Еще один ужас года Конец фильма. А пьяную толпу " революлюционеров" с арматурой кто изображал.
Итоги года - мнение читателей
Серый волк: Это непереводимая игра слов или поток сознания? Я ничего не понял.
Итоги года - мнение читателей
Еще один ужас года tengrinews.kz [Исправлено: Козлов я, 14.12.2019 - 11:54]
Итоги года - мнение читателей
alex_60: В стиле "ужасы нашего городка". c.radikal.ru