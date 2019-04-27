В танце с Щелкунчиком и Мышиным королем – классический санкт-петербургский балет вновь гостил в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Балет Петра Чайковского в исполнении артистов театра классического балета Санкт-Петербурга показали в Костанае вечером 26 апреля на сцене областной филармонии. Назначенное на 19.00 выступление артисты повторили в 22.00 – настолько много оказалось желающих посмотреть постановку.
Такое па-де-де с повторным сеансом уже стало классическим для Костаная: «Лебединое озеро», которое привозили из Санкт-Петербурга в октябре прошлого года, вместо заявленного одного раза артисты также станцевали дважды.
Кстати, солировал в «Щелкунчике» Сергей Кононенко - петербургский Принц из «Лебединого озера». В программе вместе с ним значилась и Одетта - Олеся Гапиенко, которая должна была перевоплотиться в Мари, но позже ее заменили на другую солистку.
Занавес открылся под аплодисменты зрителей, которых сразу погрузили в волшебство рождественской ночи.
Огромная разноцветная елка, подарки, обитый вишневым бархатом стул для самого старого из гостей, веселье детей и взрослых в ярких костюмах – вечер в доме Штальбаумов удался.
Артисты то кружились с мягкими куклами в руках, то сами изображали больших заводных кукол, оживленных искусным мастером Дроссельмейером.
Самое интересное началось после боя курантов. Когда на сцене появились актеры в костюмах серых мышей с огромными ложками и вилками в руках, по всему залу раздался детский смех, а кто-то из взрослых крикнул: «Браво!».
Забавные сцены битвы с Щелкунчиком, выход Мышиного короля в черном плаще и с короной на голове и, наконец, торжественное превращение угловатой игрушки в прекрасного принца.
Сцену преображения Щелкунчика актеры показали просто: Дроссельмейер закрыл плащом балерину в красном (Щелкунчика в начале спектакля изображала девушка), а когда открыл - перед зрителем уже стоял Принц!
В нем многие сразу узнали высокого и мускулистого Сергея Кононенко, поэтому зал взорвался аплодисментами.
Трогательный танец Принца и Мари в окружении снежинок – 12 балерин в ослепительно белоснежных пачках еле поместились на маленькой сцене – завершил первое действие.
Кстати, все костюмы артистов традиционно были на высоте цвета и вкуса и менялись с большой частотой, чем компенсировали минимум декораций.
Во время 20-минутного антракта дети пытались повторить движения балерин, а взрослые пересматривали в мобильных телефонах отснятые танцы и делились ими с друзьями.
В начале второго действия – как и было обещано в программе - Принц победил мышиного Короля, по поводу чего затанцевали куклы всех стран мира.
Почти все второе действие на сцене были артисты в русских, французских, испанских, китайских костюмах.
А в финале зрителей ждали в полном смысле этого слова головокружительные танцы Принца и Мари – так высоко солист поднимал свою партнершу и легко опускал вниз.
Аплодисменты и крики: «Браво!» почти не умолкали.
- Я стараюсь не пропускать ни одного балета в Костанае, да и в Санкт-Петербурге бываю довольно часто, - поделилась с «НГ» постоянная зрительница Лилия СЛАВИНСКАЯ. – Считаю, что к нам приезжают артисты хорошего уровня. Возможно, сцена здесь будет маловата, чтобы показать весь рисунок танцев «Щелкунчика», но музыкой Чайковской насладимся в полной мере.
- Я тоже постоянно хожу на балет, а недавно даже сама стала заниматься балетом в нашей детской студии, - смеется Наталья АБАКАРОВА. – Мне очень нравится. А еще коллекционирую балерин из фарфора, у меня уже небольшая интересная коллекция. В общем, как могу, выражаю свою любовь к балету.
Анна МИРОНОВА рассказала «НГ», что впервые в жизни пришла посмотреть балет, но уже наслышана об артистах из Санкт-Петербурга.
- Теперь обязательно буду ходить еще, - сказала после выступления девушка. – Во-первых, очень понравилось, а во-вторых, нужно же будет еще сравнить с другими выступлениями.
Восторг публики выразился в громких аплодисментах и букетах цветов, которые они дарили солистам. Спустя час артисты продолжили танцевать снова и говорят, вызвали не меньший восторг. Цена билетов на концерты составила от 6000 до 12 000 тенге.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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