Регулярно читаю в «НГ», что аким Костанайской области при встречах с сельхозтоваропроизводителями интересуется, что сделали землепользователи для развития своих сел и улучшения жизни жителей. В свою очередь хотелось бы поинтересоваться у представителя государства, что сделано для развития близлежащих к Костанаю сел Осиновка, Абай, Новоселовка, Рыспай, Талапкер (ну, здесь в 2024 году водопровод новый построили по госпрограмме) Заречного сельского округа Костанайского района, где основным землепользователем являются ТОО «Заречное» и ТОО «Казак Тулпары» со 100-процентным государственным участием?

Сколько постоянных рабочих мест создано этими предприятиями? Какая средняя заработная плата? Осуществляется ли социальное партнерство этими предприятиями в данных селах? Все ли сельхозземли используются в соответствии с действующим законодательством и полностью обрабатываются? Как в этих сельхозпредприятиях образовались многомиллионные долги по заработной плате и миллиардные долги от деятельности предприятия? Привлечены ли к ответственности виновные, это же, как минимум, халатность, неэффективное использование государственных денег или доведение до преднамеренного банкротства?

Почему идею широкого развития молочного животноводства аким области предлагает развивать только частному бизнесу? Почему бы этим не заняться ТОО «Заречное» и ТОО «Казак Тулпары»? Это же важная часть продовольственной безопасности страны, за реализацию которой ответственность лежит на государственных органах, а не на частном бизнесе. Кроме того, у них имеются необходимые сельскохозяйственные угодья, высококвалифицированные научные работники и рабочие руки в селах, имеется молодежь, обучающаяся в профильном КГКП «Костанайский сельскохозяйственный колледж», которые смогут проходить практику рядом на производстве. И тогда зачем привлекать иностранных рабочих-мигрантов? Надо своих специалистов растить, обучать и трудоустраивать (программы же тоже государственные по трудоустройству и переподготовке кадров). Надо лишь создать благоприятные условия для работников. Тем более, что для государственных предприятий прибыль не является основной целью деятельности, и они должны платить достойную заработную плату работникам.

Редакция, поинтересуйтесь при возможности у акима области, какое его мнение по этому поводу. Возможно, это поможет развитию молочного животноводства и улучшить жизнь жителей села.

Александр ЧЕЛБОГАШЕВ, с. Осиновка, Костанайский р-н

От редакции

«НГ» предлагает высказаться по поднятым читателем вопросам директорам ТОО «Заречное» и ТОО «Казак Тулпары», руководителю управления сельского хозяйства и акиму Костанайской области.