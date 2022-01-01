Хочу через ваше издание прояснить следующую ситуацию. Была в поликлинике № 3 Костаная. Одежду в гардероб не берут в 17.00. Говорят, что он работает только до этого времени, так как открывается с 8 часов утра. В поликлинике № 1 на гардеробе написано, что он работает до 20.00, но при этом одежду просят забрать до 19 часов. Неужели нельзя найти деньги на то, чтобы доплатить полставки гардеробщику? Как управление здравоохранения это прокомментирует?

Татьяна КОКШИНА, Костанай

От редакции

«НГ» направила запрос в управление здравоохранения. Мы спрашивали, кто устанавливает расписание работы гардеробов, неудобные для посетителей поликлиник, не экономят ли медорганизации на этих сотрудниках и что может предпринять ведомство, чтобы решить вопрос.

- Согласно п. 14 приказа и. о. министра здравоохранения РК от 30 марта 2023 года № 49 «Об утверждении стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в РК», режим работы медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, устанавливается с 08.00 до 20.00 по скользящему графику для всех специалистов и структурных подразделений с обеспечением работы дежурных врачей в выходные и праздничные дни, - говорится в письменном ответе управления. - В связи с этим график работы гардероба в поликлиниках города Костаная следующий: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.00. В рамках координации и организации контроля деятельности субъектов здравоохранения управлением будут даны при необходимости рекомендации городским поликлиникам, в частности, по увеличению штатной численности работников гардероба.

Еще до того, как пришел ответ, в редакцию позвонили из поликлиники № 1, чтобы сообщить: гардероб всегда работает до 20 часов, только один раз сотрудница ушла раньше из-за недомогания.

Вывод: если у вас в гардеробах городских поликлиник не хотят принимать одежду до указанного в этом ответе времени, фиксируйте это (благо, смартфоны у многих есть) и не стесняйтесь пожаловаться главному врачу или руководителю управления здравоохранения. Чтобы оно было уверено в необходимости своих рекомендаций.