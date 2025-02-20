Хочу обратиться к вам, уважаемые костанайцы, социальные партнеры - руководители отделов образования, директора организаций образования!

Ситуация, изложенная в публикации «Склоняла педагогов к переходу» («НГ» № 8 (1195) от 20.02.2025), может коснуться каждого из нас. В последнее время в профсоюзном сообществе педагогов области наблюдается агрессивное преследование, посягательство на честь и достоинство работников или, так скажем, «профсоюзный буллинг» в отношении педагогов и руководителей организаций образования. Любое выражение со словом «профсоюз», услышанное из уст руководителя, государственный он или гражданский служащий, многими воспринимается как вмешательство в деятельность профсоюзного объединения, и при этом забывается его основное предназначение.

Позвольте мне привести только один эпизод из выступления руководителя ОО «Локальный профсоюз работников организации образования и науки Костанайской области» Василия Цымбалюка на заседании совета по этике: «Когда Турткараева стала руководителем отдела образования в Костанайском районе, 70% работников также в кратчайшие сроки перешли в «Қорғау».

Однако фактически 70% школ перешли самостоятельно в профсоюз «Қорғау» еще в январе 2022 года. Алия Турткараева в это время работала руководителем отдела образования Мендыкаринского района, а в Костанайский район она была назначена руководителем отдела образования в декабре 2023 года. Ведь это очень легко было проверить, сделав соответствующие запросы.

В сфере просвещения республики действует отраслевое соглашение о социальном партнерстве по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников сферы просвещения на отраслевом уровне на 2024-2026 годы, подписанное Министерством просвещения РК, отраслевыми профсоюзами РК, отраслевыми объединениями работников РК и зарегистрированное в Министерстве труда и социальной защиты населения РК № 100 от 27 декабря 2023 года (http://www.edu-tradeunion.kz/ - сайт, где можно ознакомиться с обозначенным соглашением).

Пунктом 11.3.6. данного соглашения государственные органы сферы просвещения взяли на себя обязательство содействовать профсоюзным органам в информировании работников о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников сферы образования. Полагаем, что в действиях руководителя отдела образования А. К. Турткараевой, за которые последняя привлекается к дисциплинарной ответственности, наблюдается исполнение обязательств в этой части.

В соответствии с п. 2 ст. 154 Трудового кодекса РК действие соглашения распространяется на государственные органы соответствующей сферы деятельности, работодателей, работников и их представителей. Это значит, что положения, установленные отраслевым соглашением, обязательны для исполнения всеми без исключения участниками трудовых отношений соответствующей отрасли (коим является А. К. Турткараева) вне зависимости от форм собственности, членства в объединениях работников и работодателей.

Не поучаю никого, просто констатирую факты.

И в завершение: правды ради надо сказать, что Алия Кусмановна Турткараева - опытный руководитель, многие годы работает на государственной службе и как никто другой знает основные положения Этического кодекса госслужащего, поэтому в своей профессиональной деятельности руководствуется его нормами. Все свои силы она направляет на решение важнейших задач развития образования Костанайского района, под ее руководством районная система образования в 2024 году признана лучшей в области.

Валентина КУШЕТЕРОВА, председатель ОО «Костанайский областной профсоюз работников образования и науки «Қорғау», ветеран педагогического труда