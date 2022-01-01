По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 33 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 48 лет, невесте - 50;

- зарегистрированы 17 разводов;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 23 девочки и 37 мальчиков. Имена недели: Раиль, Эмиль, Максим, Арсений, Еркеназ, Муслим, Платон, Арлан, Айбар, Таисия Милена, Ранеля, Дильназ, Измира, Ника. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 40;

- умерли 32 человека: 15 женщин и 17 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 7 346 вызовов, из них 1 758 - к детям;

- поступило 23 вызова на ДТП: в авариях пострадали 39 человек, из них 30 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 460 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 229 человек, 183 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 933 правонарушения;

- в медицинский вытрезвитель помещен 531 человек;

- за прошедшую неделю выявлено 3 530 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 18 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.