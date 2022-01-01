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Куда пойти с 27 февраля по 5 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол     ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

1 марта,

12.00

«MEN…», Н. Сабашвили, драма. Премьера. 6+

2 марта,

12.00

«MEN…», Н. Сабашвили, драма. Премьера. 6+

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

28 февраля,

18.30

«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

27 февраля,

17.00

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

28 февраля,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия. 18+

1, 2 марта,

12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка. Премьера

1 марта,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

2 марта,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

5 марта,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115, тел. 50-03-89

В течение месяца

«Фарфоровое ассорти» - выставка предметов из коллекций Якова Никушина и Давида Нурмухамбетова

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»

В течение месяца

«Эхо его голоса. Начало» - выставка памяти Георгия Сокова

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

27 февраля,

18.30

Нұржан Жақсан, сольный концерт

 

5 марта,

19.30

Юбилейный концерт Сакена Майгазиева, приуроченный к его 50-летию

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28, 

WhatsApp +7-705-746-73-54

1 марта,

19.00

Рок-весна с группой ROCK'N'RUST. На сцене прозвучат легендарные хиты: «Король и Шут», «Кино», «ДДТ», «Би-2», «Сплин», «Земфира», «Queen», «Nirvana», «AC DC», «Bon Jovi», «Him», «Cranberries» и многие другие. 5+

Костанай, «Золотой фазан», трасса КЖБИ - Мичурино, 38-й километр, 1

1-е, 2 марта,

11.00

Городские народные гуляния «Широкая Масленица». Продолжительность 3-4 часа

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Байтерек»

Рудный, СК «Аят-Арена»

1-2 марта, 18:00

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Улытау»

Костанай, «Тобыл Арена»

1 марта, 18:00