Куда пойти с 27 февраля по 5 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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1 марта,
12.00
|
«MEN…», Н. Сабашвили, драма. Премьера. 6+
|
2 марта,
12.00
|
«MEN…», Н. Сабашвили, драма. Премьера. 6+
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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28 февраля,
18.30
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«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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27 февраля,
17.00
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«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
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28 февраля,
18.30
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия. 18+
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1, 2 марта,
12.00
|
«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка. Премьера
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1 марта,
17.00
|
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
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2 марта,
17.00
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
|
5 марта,
18.30
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«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115, тел. 50-03-89
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В течение месяца
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«Фарфоровое ассорти» - выставка предметов из коллекций Якова Никушина и Давида Нурмухамбетова
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
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В течение месяца
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Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»
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В течение месяца
|
«Эхо его голоса. Начало» - выставка памяти Георгия Сокова
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
|
27 февраля,
18.30
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Нұржан Жақсан, сольный концерт
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5 марта,
19.30
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Юбилейный концерт Сакена Майгазиева, приуроченный к его 50-летию
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28,
WhatsApp +7-705-746-73-54
|
1 марта,
19.00
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Рок-весна с группой ROCK'N'RUST. На сцене прозвучат легендарные хиты: «Король и Шут», «Кино», «ДДТ», «Би-2», «Сплин», «Земфира», «Queen», «Nirvana», «AC DC», «Bon Jovi», «Him», «Cranberries» и многие другие. 5+
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Костанай, «Золотой фазан», трасса КЖБИ - Мичурино, 38-й километр, 1
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1-е, 2 марта,
11.00
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Городские народные гуляния «Широкая Масленица». Продолжительность 3-4 часа
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Байтерек»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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1-2 марта, 18:00
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Улытау»
|
Костанай, «Тобыл Арена»
|
1 марта, 18:00
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