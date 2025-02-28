71 год назад в Кустанайской области начиналась битва за «большой хлеб». Как это было.



Палаточный городок первоцелинников зерносовхоза «Барвиновский». Урицкий р-н. 1954 г.



Секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, выступая 3 сентября 1953 года на Пленуме ЦК с докладом «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства», предложил идею освоения целинных и залежных земель.

Пленум усмотрел «необходимость всемерно развивать зерновое хозяйство и особенно производство наиболее ценной продовольственной культуры - озимой и яровой пшеницы - путем дальнейшего повышения урожайности как в основных районах ее производства, так и в районах центральной черноземной полосы, районах Поволжья. В районах Юго-Востока, Казахстана и Западной Сибири увеличить производство твердых пшениц». Выработанные установки создавали благоприятные условия для более полного использования резервов в целях увеличения производства продуктов сельского хозяйства. Одним из крупнейших резервов и являлись целинные и залежные земли. И вот уже февральский Пленум ЦК принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».



Прием новых тракторов ДТ-54, предназначенных для освоения целинных и залежных земель. Ст. Кустанай. 11 февраля 1954 г.



Колонна тракторов ДТ-54 отправляется во вновь организованные совхозы. Кустанайская область, 1954 г.

Так начиналась целинная история. В бескрайние степи Кустанайской области направились составы с сельхозтехникой и оборудованием, строительными материалами, продовольствием, сборными домиками и полевыми вагончиками для временного проживания покорителей целины. В июле 1954 года в связи с поступлением 1 275 новых комбайнов Кустанайское областное управление сельского хозяйства обратилось с просьбой в Министерство сельского хозяйства СССР командировать из других регионов страны на хлебоуборку 1 000 человек комбайнеров. Недостающее количество кадров восполнялось путем набора из действующих МТС, объектов промышленности, за счет демобилизуемых воинов Советской Армии и переселенцев из союзных республик и областей РСФСР.



Митинг в тракторной бригаде колхоза им. Ленина, посвященный встрече делегации Ново-украинского района Кировоградской области Украинской ССР. Тарановский р-н. 1954 г.

В последний день зимы 1954 года первый отряд новоселов прибыл в Кустанай из Украины. Следом прибыла группа москвичей-краснопресненцев. Новоселы ехали из Белоруссии, Кубани, Урала, Сибири, Казахстана. В течение 1954-1956 годов переселилось более 150 тыс. человек почти 40 национальностей.

Вот как документы рассказывают о трудностях первых дней целинной жизни.

«Огибая сугробы, трактор с санями и будкой пробирался туда, где под глубоким снегом текла к Тоболу маленькая речушка Жилкуар. Директор, вылезая из кабины, громко объявил: «Вот здесь, ребята, будет усадьба нашего совхоза». Кругом голая степь. Директор молча оглядел ребят, коротко объяснил, что делать, и уехал на железнодорожную станцию, куда начали поступать грузы. Ребята стали разгружать пожитки на снег, девушки укладывали вещи в кучу, ребята шутили, расчищая снег под палатку. В одной из палаток в первую очередь установили буржуйку - бочку из-под бензина, в выбитое дно которой вставили котел. На короткие чурбаки прибили доски - получился стол. К вечеру «кухню» затопили - дыму хватило и палатке, и небу. Пока девушки носили снег для чая, девушка с кудряшками по имени Паня старательно готовила ужин из консервов. В другой части палатки готовились к ночлегу, первому на целине! Сдвинули вплотную раскладушки, рассовали под них чемоданы, сумки, настлали матрасы, набитые соломой, простыни. В слабом свете керосиновой лампы многое было трудно найти.

Ужин тут же на раскладушках. Обнаружилось, как много мелочей не было учтено при отъезде в необжитый край и насколько предусмотрительной оказалась Паня, захватившая с собой кухонный нож, консервный ключ и другие нужные вещи. Первый ужин на целине оказался неповторимо вкусным. Все говорили, шутили и хвалили повара. Их молодые сердца наполнялись особой гордостью от сознания того, что в этих степях они не гости, а настоящие хозяева. Паня чувствовала себя счастливее всех - из ее рук люди получали пищу, тепло.

Усталых ребят покорил сон, только девушке не спалось. Ей хотелось с первых дней приучить себя к соблюдению тех правил, которые она хорошо усвоила в Ленинградской кулинарной школе. Отправив спать дежурного, она всю ночь хлопотала в своем хозяйстве: перемыла посуду, натаяла снегу, продумала подготовку завтрака. Топила и топила буржуйку, чтоб друзьям спалось теплее.



Первоцелинники-ленинградцы в составе бригады № 1осваивают целинные земли совхоза им. Тимирязева. Урицкий р-н. 1955 г.

На другой день установили спальные палатки для ребят и девушек. Началась страдная пора целинного новоселья. Надо было до весенней распутицы перебросить стройматериалы. Технику, инвентарь, продовольствие, топливо, горючее. День и ночь не прекращался напряженный труд. Днем и ночью работала палатка-столовая. Часто среди ночи прибывали тракторы с грузом, и в столовую влетали усталые, голодные и замерзшие ребята Надо было их накормить горячей пищей. Паня старалась. Нередко к неудачам на кухне прибавлялись резкие упреки и колкие словечки товарищей. А ведь и ей бывало нелегко. Стоит у плиты - лицу, груди и рукам жарко, а спина и ноги мерзли. Перемоет посуду, станет брать первую тарелку, а за ней поднималась вся стопка - смерзлась на капельках. Вода в кадушке почти вслед за черпаком покрывалась ледком. И всюду сырость, проникающая до мозга костей. Помощницы не выдерживали, часто менялись, уходили, предпочитая кухне любую тяжелую работу. Шел второй месяц на целине и никто не знал, когда Паня ложится спать.

Однажды тракторные сани остановились у палатки-столовой, а Пани на месте не оказалось. Куда это она исчезла, удивился тракторист. Паня лежала у бочки. Впервые за многие дни, согревшись теплом весеннего солнца, девушка крепко уснула. Глядя на ее обветренное лицо, потрескавшиеся маленькие руки, тракторист покачал головой и заглушил трактор».

За честный труд и заботу о людях комсомольцы совхоза им. Чайковского избрали Прасковью Тюхтереву своим вожаком.

13 марта 1954 года комсомольцы-целинники Озерной МТС Кустанайского района написали письмо в ЦК ВЛКСМ. Сообщали, что доехали благополучно, никто не отстал, все направлены в МТС в 35 км от Кустаная. Приехав в МТС, совсем пали духом, увидев трактора 1933 года выпуска. Их пришлось восстанавливать с мыслями, что поднять целину этими тракторами они не смогут. Далее сообщали, что в МТС пришло 9 новых тракторов, две новые машины ЗИС-150 и ГАЗ-69, а старых всего 5 машин. Комсомольцам, их прибыло 7 человек, пришлось помогать производить ремонт, директор ни о чем не заботился. Спецодежды нет. Заказ на полушубки будет готов через 2 месяца. Целинников расформировали на квартиры к немцам и казахам, не было ни общежития, ни столовой. Точнее, столовые были, но только для курсантов, обучающихся на курсах трактористов. Тем ребятам, которые не растратили по дороге деньги и имели из дома продукты, повезло больше, чем тем, кто растратил. Деньги им не выдали, ждали поступления, но не больше чем по 50 руб. и только тем, у кого их нет совсем. Они обратились с просьбой прислать новые машины и принять меры к улучшению положения.

Самсон Ставко, переселившийся в сентябре 1954 года в Узункольский район с семьей из 6 душ, написал односельчанину в Полтаву. Сообщал, что жить тут не хуже, чем на Украине. В двух поселках, Павловке и Ершовке, насчитывалось 120 дворов, а земли за колхозом им. Сталина закреплено 15 тыс. га. Сеять можно не только рожь, пшеницу, овес и ячмень, но и коноплю, свеклу, сажать арбузы, капусту, даже яблони и другие фруктовые деревья растут. Для скота - раздолье. Вблизи озера, леса - рукой подать. В колхозе, где он работал, 460 голов крупного рогатого скота, больше тысячи овец, 90 свиней и много птицы. Скота можно иметь в несколько раз больше, да людей не хватает. Их приняли как родных. Правление выделило семье хату, корову и поросенка. Кроме того, выдали 5 центнеров пшеницы, 4 центнера картофеля, капусту, мясо и масло. Для строительства выделили ссуду на 5 тыс. рублей. И Ставко советовал ехать в Кустанайскую область, прямо в Узункольский район в колхоз им. Сталина.



Старший агроном Кустанайского областного земельного отдела Владимир Савостин с супругой. Кустанай. 1937 г.

Заместитель начальника Кустанайского областного управления сельского хозяйства Владимир Савостин телеграфировал заместителю министра сельского хозяйства Каз. ССР Забежанскому, что в 1954 году распахивали целину и залежные земли 18 районов, 42 МТС, 311 колхозов. В 1955 году планировалось распахать в 17 районах, 41 МТС, 275 колхозах.