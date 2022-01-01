1 февраля 1984 г. Кустанайским городским исполнительным комитетом утверждены правила вызова скорой медицинской помощи.

1 февраля 1984 г. решением Кустанайского горисполкома для выполнения программы по начальной военной подготовке в полном объеме решено обеспечить строительство простейших стрелковых тиров в средних школах №№ 1, 3, 4, 10, 11, 19 силами шефствующих предприятий и организаций.

1 февраля 1984 г. в Кустанае, в связи с началом строительства центрального крытого рынка на 250 торговых мест, решено произвести снос существующих строений в зоне строительства (киоски, павильоны, холодильник, камеру хранения, крытые столы, комнату милиции).

1 февраля 1994 г. постановлением главы Кустанайской городской администрации присвоено звание «Почетный гражданин города Кустаная» Бакирову С. С. - за особые заслуги по укреплению правопорядка, Нездойменко Л. В. - за особые заслуги в развитии промышленности, Шадикяну С. И. - за заслуги в развитии городского хозяйства.

2 февраля 1964 г. состоялось торжественное открытие 3-й городской спартакиады по техническим видам спорта на стадионе «Трудовые резервы» в Кустанае.

4 февраля 1976 г. в Кустанае запрещено движение грузового автотранспорта по ул. Свердлова (пр. Абая) со стороны Рудного от кольца КЖБИ до ул. Красноамейской (Хакимжановой).

9 февраля 1982 г. горисполком Кустаная отвел земельный участок для строительства зеленого рынка в районе КЖБИ по ул. Ворошилова.

10 февраля 1986 г. Кустанайский горисполком разрешил горбольнице для улучшения медицинского обслуживания больных построить пристройку размером 16 на 12 м со стороны дворового фасада главного корпуса.

12 февраля 1975 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Ленина переименована в проспект Ленинский.

12 февраля 1975 г. в бывшем здании школы № 2 по ул. Пролетарской, 82 горисполком Кустаная разрешил разместить институт усовершенствования учителей. Бывшее здание института по ул. Куйбышева, 37 (Козыбаева) передано детской музыкальной школе № 2.

14 февраля 1978 г. Кустанайский горисполком отвел участок земли для строительства выплатного центра по ул. Повстанческой (Касымханова). Решено снести дома №№ 32, 34.

15 февраля 1993 г. постановлением Кабинета министров РК организована Кустанайская специальная средняя школа МВД РК по подготовке начальствующего состава органов внутренних дел со средним специальным образованием по специальности «правовед». В 1993 году принято 100 человек, в 1995-м и последующих годах планировалось принимать 250 человек со сроком обучения 2 года.

15 февраля 1999 г. в Костанайской области открыты: основная школа с государственным языком обучения в п. Аманкарагай Аулиекольского района, начальная школа с государственным языком обучения в Костанае, по области реорганизованы 5 основных школ в средние, 8 средних школ в основные, 17 основных школ в начальные, 2 средние школы в начальные.

17 февраля 1982 г. Кустанайский горисполком принял решение о начале застройки микрорайона № 9.

18 февраля 1976 г. решением Кустанайского горисполкома улица, проходящая между микрорайонами 2, 3, 4 южного жилого района, получила наименование Кирова; улица между микрорайоном № 2 и учебным заведением КСК в северном жилом районе - Курганская.

19 февраля 1958 г. решением Кустанайского горисполкома солдатам срочной службы Кустанайского гарнизона предоставлено право бесплатного проезда в автобусах города.

19 февраля 1970 г. принято постановление Кустанайского облисполкома об участии футбольных команд «Автомобилист» и «Строитель» в розыгрыше первенства СССР среди команд мастеров класса Б.

21 февраля 1986 г. Кустанайский завод химического волокна им. 50-летия СССР переименован в производственное объединение «Химволокно».

23 февраля 1966 г. решением Кустанайского горисполкома организован жилищно- строительный кооператив № 5 с наименованием «Восток».

23 февраля 1966 г. в Москву на ВДНХ СССР командированы представители организаций Кустаная: от ГПТУ-62, СМУ «Целинсантехмонтаж»; управления «Водоканалспецстрой»; треста «Кустанайстрой».

23 февраля 1972 г. в садоводческих товариществах Кустаная организованы пункты по приему излишков урожая овощей, фруктов, ягод.

24 февраля 1965 г. Кустанайский горисполком отвел земельный участок фабрике бытового обслуживания по ремонту сложной бытовой техники и фотокомбината по ул. Октябрьская - Площадь Революции (Дулатова - Победы).

24 февраля 1986 г. здание аптеки № 1 по ул. Советской, 73 (Байтурсынова) в Кустанае передано городскому отделу по делам строительства для размещения местной организации Союза архитекторов.

25 февраля 1977 г. Кустанайский горисполком присвоил звание «Почетный гражданин города Кустаная» летчику-космонавту полковнику, Герою Севетского Союза Виктору Васильевичу Горбатко и подполковнику-инженеру Юрию Николаевичу Глазкову.

25 февраля 2000 г. решением Костанайского городского маслихата проспекту им. Ленина присвоено имя Аль-Фараби, улице им. Кирова - Гафу Каирбекова.

26 февраля 1965 г. Кустанайский облисполком организовал комиссионную торговлю мясом и мукой по линии потребительской кооперации в городах, поселках, райцентрах области.

26 февраля 1975 г. бывшее здание фабрики «Большевичка» по ул. Пушкина - Калинина (Алтынсарина) ввиду непригодности решено разобрать, а часть здания перенести в Притобольский парк культуры и отдыха под библиотеку и читальный зал.