Деградация общества или вандализм?
В Камыстинском районе уделяется большое внимание спорту, развитию детей. Строятся спротивные комплексы, игровые площадки. Одна из последних игровых площадок была открыта в конце октября 2023 года в с. Камысты на пересечении улиц Школьной и Карла Маркса.
Эту площадку в селе Камысты установили всего год назад / Фото автора письма
Сколько стоило открытие данного объекта сил и денежных средств, сколько было привлечено организаций на субботники, чтобы успеть до наступления холодов с открытием... и вот долгожданный октябрь 2023 года... На данном немаловажном событии присутсвовали не только взрослые, которые приложили усилия для времяпровождения нашего будущего поколения, но и дети. Сколько было радости на лицах от мала до велика... Как удобно: не надо бежать с друзьями детворе в другой конец поселка или на стадион. Вот оно - рядом: вышел из дома и уже бегаешь, резвишься, катаешься на горках, отдыхаешь на лавочке, занимаешься на гимнастическом комплексе... Для малышей были установлены песочница, маленькие качели, шведская стенка. Для более старшего поколени: рукоходы, уличные тренажеры «Шаговый», «Эллиптический».
Но, к сожалению, многие дети не могут ценить то, что делается для них, для их времяпровождения. Прошел год, и площадка - в плачевном состоянии. Что это, вандализм? Воспитание? Снаряды многие вырваны с корнем, уличные тренажеры перекошены, оторвана крыша беседки...
Холодное время пролетит незаметно. Наступит весна, потом летние каникулы... Где проводить будут время дети, которые трепетно ждали открытия этого чуда?
Светлана ШЕФЕР, с. Камысты
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