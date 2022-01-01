О трубах во дворе дома № 106/2 по ул. Чехова сообщила «НГ» жительница Костаная Людмила СУХОРУКОВА.

- В прошлом году я уже сообщала об этой теплотрассе, - пояснила читательница. - Частично ее изолировали, но в целом она осталась с очень ветхой изоляцией, которая в этом году начала рваться Я понимаю, что теплотрасса очень длинная, но пусть изолируют хотя бы места, где совсем голые участки.

По указанному адресу мы увидели теплотрассу частично голую, частично с очень ветхой изоляцией.



Ул. Чехова, 106/2. На длинной теплотрассе открыты несколько участков / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы по ул. Алтынсарина, 121, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК утеплили и закрыли жестью.



Трубы по ул. Алтынсарина, 121 теперь в жестяной рубашке / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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