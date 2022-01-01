8 октября похоронила на Краснопартизанском кладбище мужа. Оформляли все в выходной день. 9 октября мы обратили внимание, что отсутствует на кресте номер могилы. Нам обещали, что номерок прикрепят, но до 23 октября так и не сделали. Пришлось обращаться к руководителю ТОО «Стикс», где нам сказали, что по документам муж захоронен на другом кладбище... Как такое возможно?

После разбирательств нам в канцелярской книге данные исправили, номерок прикрепили, пообещали выдать копию записи из канцелярской книги. Я просила выдать мне паспорт захоронения, где должны указать номер участка и номер могилы, но сказали, что этого нет.

Меня интересует, что будет с данным кладбищем, когда нигде официально не регистрируется факт захоронения, а только в канцелярской книге? В отделе ЖКХ мне ответили, что такой документ, как Паспорт захоронения, не выдают в Казахстане.

Галина ЛЕНИВЦЕВА, Костанай

От редакции

«НГ» изучила Типовые правила погребения, действующие в РК, и территориальные для области, принятые на их основе. Там действительно упоминаются лишь журналы учета администрации кладбищ.

Отвечая на запрос «НГ», специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Арман КАИРЖАНОВ еще раз подтвердил, что паспорта захоронений в Казахстане не выдаются, законом это не предусмотрено, но администрация кладбища «может выдать справку о захоронении». Причем, как следует из ответа, это не вменено администрации в обязанность.

Редакция задала несколько вопросов по этой теме руководителю компании, которая по договору о доверительном управлении работает на Краснопартизанском кладбище.

- У нас есть журнал регистрации, на основании записи в нем мы можем напечатать справку, что такой-то гражданин захоронен на таком-то кладбище, могила с таким номером, и поставить на справке нашу печать, - пояснил директор ТОО «Стикс-2012» Касымхан ЖУМАТОВ. - Автоматически мы подобные справки не выдаем, нет такой обязанности по закону. Выдаем, когда родственники за этим обращаются. В сентябре 2025 года у нас заканчивается действие договора, который был заключен с нами на 5 лет. Что будет с журналами регистрации, если на наше место придет кто-то другой? Мы передадим журналы с данными ему.