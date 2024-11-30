19 ноября 1919 г. Кустанайский уездный военно-революционный комитет издал приказ об ответственности за распространение провокационных слухов (будто бы будут повальные обыски, при которых будут отбираться теплая одежда, верхнее и нижнее белье). Виновные в распространении слухов карались по всей строгости законов военного времени.

19 ноября 1954 г. Кустанайский облисполком утвердил детальный проект планировки и застройки первой очереди жилстроительства Соколовского горно-обогатительного комбината, выполненный Ленинградским отделением «Горстройпроект».

22 ноября 1940 г. Кустанайский облисполком в ответ на письмо исполкома Карабалыкского райсовета о разрешении организации самостоятельного цыганского колхоза на территории Михайловского сельсовета посчитал нецелесообразным организацию карликового цыганского колхоза в п. Михайловском и рекомендовал цыганам вступить в колхоз «Красный Октябрь» или другие колхозы района.

22 ноября 1960 г. в связи с окончанием строительства первой очереди городской канализации и строительством водопровода, базирующихся на двух артскважинах, и окончанием строительства насосной 2-го подъема Кустанайский горисполком решил создать управление «Горводоканал».

24 ноября 1971 г. в Кустанае принято в эксплуатацию архивохранилище на 400 тыс. ед. хранения по ул. Майлина, 2/6.

25 ноября 1960 г. горисполком отвел земельный участок под строительство бани на 50 мест по улице Ленинградской в Кустанае.

25 ноября 1970 г. открыта новая столовая на 210 мест на углу ул. Калинина (Алтынсарина) - Тарана (Тауелсиздик) с наименованием «Нива».

26 ноября 1979 г. решением Кустанайского горсовета на Привокзальной площади Кустаная как монумент-памятник установлен паровоз, доставивший в город 28 февраля первых покорителей целины.

27 ноября 1943 г. Кустанайский облисполком отвел земельный участок для строительства объекта № 113 Военно-морского флота из земель Аман-Карагайского лесхоза и Семиозерного детдома общей площадью 952 га.

28 ноября 2001 г. решением Костанайского городского маслихата улица 19 Августа переименована в ул. Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Костаная А. М. Бородина, ул. Куйбышева - в ул. Героя Социалистического Труда, общественного деятеля О. А. Козыбаева.

29 ноября 1929 г. на бюро Кустанайского окружкома ВКПб рассмотрены вопросы о проведении сплошной коллективизации в округе (организованы три МТС, две тракторные колонны, два совхоза и два зерносовхоза, проводятся мероприятия по сплошной коллективизации двух крупнейших районов - Федоровского и Карабалыкского, проведена конфискация имущества баев-полуфеодалов и передел пахотных и сенокосных угодий), а также об усилившейся классовой борьбе в поселках и аулах, принявшей в округе особо ужесточенные формы (убийство, поджоги, вредительство).

30 ноября 1976 г. после окончания строительства 9-этажного дома по пр. Ленина (пр. Аль-Фараби) помещение на 1-м этаже временно передано универмагу «Детский мир». Книжный магазин «Знание» по ул. Баймагамбетова рекомендован для постоянной выставки Минлегпрома Каз. ССР.