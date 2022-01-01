В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об ответственном обращении с животными» предложили провести опрос населения о том, что делать с бродячими животными. Как бы поступили вы? Единственный эффективный способ решить проблему - отстрел.

Программа по отлову и стерилизации, при достаточном финансировании, справится.

Деньги нужно потратить на поддержку волонтеров и строительство приютов.

Нужно чипировать всех собак и наказывать людей, которые от них избавляются.

