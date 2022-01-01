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Куда пойти с 28 ноября по 4 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

30 ноября,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

 

1 декабря,

12.00

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

28-29 ноября, 18.30
1 декабря, 17.00

«Көбелектің әні», Е. Жуасбек, драма

 

30 ноября,

20.00

Концерт Sebebinaitaiyn.fm

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

28 ноября,

18.30

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

29 ноября,

18.30

«Мой сын - наркоман», А. Удесиане, монолог матери - сценическая композиция

30 ноября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

30 ноября,

17.00

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

1 декабря,

10.30

«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия

1 декабря,

17.00

«Маленькие трагедии», по мотивам произведений А. Пушкина. Премьера

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

29 ноября, 15.00

Открытие итоговой выставки костанайских художников

«В потоке творчества»

В течение месяца

Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

3 декабря,

19.00

«Щелкунчик», спектакль Санкт-Петербургского балета

 

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

30 ноября,

19.00

Зонг Опера Тодд. совершенно новое в неожиданном современном ключе прочтение старинной и жуткой лондонской легенды XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде. Полностью живой звук от группы

ROCK-N-RUST

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),

тел. 8-705-884-05-28

2 декабря,

20.00

Расул Чабдаров. Сольный Standup-концерт

 

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Алматы»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

2-3 декабря, 19.00