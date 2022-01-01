Куда пойти с 28 ноября по 4 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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30 ноября,
12.00
|
«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
|
1 декабря,
12.00
|
«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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28-29 ноября, 18.30
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«Көбелектің әні», Е. Жуасбек, драма
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30 ноября,
20.00
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Концерт Sebebinaitaiyn.fm
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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28 ноября,
18.30
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«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
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29 ноября,
18.30
|
«Мой сын - наркоман», А. Удесиане, монолог матери - сценическая композиция
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30 ноября,
12.00
|
«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
|
30 ноября,
17.00
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«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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1 декабря,
10.30
|
«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия
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1 декабря,
17.00
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«Маленькие трагедии», по мотивам произведений А. Пушкина. Премьера
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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29 ноября, 15.00
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Открытие итоговой выставки костанайских художников
«В потоке творчества»
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В течение месяца
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Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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3 декабря,
19.00
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«Щелкунчик», спектакль Санкт-Петербургского балета
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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30 ноября,
19.00
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Зонг Опера Тодд. совершенно новое в неожиданном современном ключе прочтение старинной и жуткой лондонской легенды XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде. Полностью живой звук от группы
ROCK-N-RUST
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«Орион»
ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),
тел. 8-705-884-05-28
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2 декабря,
20.00
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Расул Чабдаров. Сольный Standup-концерт
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Алматы»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
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2-3 декабря, 19.00
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