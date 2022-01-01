По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 40 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 57;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 78 новорожденных: 40 девочек и 38 мальчиков. Имена недели: Адам, Султан-Али, Тамерлан, Тимофей, Диас, Милан, Шалкар, Назар, Ерасыл, Омар, Ерназ, Дильназ, Мелисса, Жанерке, Стефания, Сеяна, Анна, Мария. Самому молодому папе - 22 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 42 года;

- умерли 67 человек: 33 женщины и 34 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 297 вызовов, из них 1 545 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 409;

- поступил 21 вызов на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 26 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 529 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлен 71 выезд, в том числе: 16 - на пожары, 29 - на случаи возгорания, 22 - на аварийно-спасательные работы, 4 - на поисково-спасательные работы. Спасены при АСР 9 человек. При пожаре эвакуирован 1 человек;

- в областной центр крови обратились 194 человека, 149 из них стали донорами.