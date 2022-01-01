В 146-м туре результат превзошел все ожидания



Елена будет продолжать лечение / Фото из личного архива



Для единственной участницы этого тура собрана сумма, более чем вдвое превышающая требуемую.

В ходе нескольких предыдущих туров нашего благотворительного проекта сборы складывались не очень удачно. Спасали ситуацию либо генеральный спонсор, намного превышая сумму традиционного взноса, либо наши читатели, перечисляя деньги уже после объявления итогов тура.

Мы были уверены в том, что соберем необходимую сумму участнице этого тура с учетом взноса генерального спонсора ТОО «КазНефть». Но все сложилось так удачно, что от спонсорских денег не пришлось отрывать даже маленького кусочка. Теперь следующий тур начнется с неплохим заделом в виде остатка 200 000 тенге.

Привычка побеждать

34-летняя Елена ДЕДИКОВА из поселка Ленино Федоровского района обычно сама помогает людям, будучи волонтером. Но онкологический диагноз вынудил ее просить помощи для себя. Сумма к сбору была отнюдь не самой большой в рамках нашего проекта - 300 000 тенге. Столько просила Елена для того, чтобы была возможность ездить в областной онкодиспансер из поселка на такси, оплачивать некоторые обследования, анализы и лекарства. Такси необходимо потому, что очередь у ворот онкодиспансера нужно занимать задолго до рассвета, а ни один автобус в это время в Костанай из Федоровки не приезжает. А бесплатность лечения для онкологических больных не совсем полная. В этом нет вины врачей, разумеется. Просто иногда возникает необходимость приема поддерживающих препаратов, которые не входят в список бесплатных. Некоторые виды обследований можно сделать бесплатно только после долгого ожидания, а в случае злокачественного заболевания ждать - значит терять драгоценное время. Елена - мать двоих детей, очень позитивный человек с активной жизненной позицией, впереди еще много лет жизни, ей очень нужно вылечиться.

Когда Елена Дедикова обращалась в «Нужные деньги», она даже не рассчитывала на такой отклик. Уже через несколько дней после публикации статьи на ее карту перечислили 152 000 тенге. А к моменту закрытия тура поступило 243 взноса на общую сумму 796 610 тенге. Еще 20 тысяч наличными принесла в редакцию читательница Надежда, которая когда-то тоже была пациенткой онкодиспансера, хоть и с более легким диагнозом. Но она помнит это стояние в очередях под звездным небом, да на морозе, в ожидании открытия диспансера. Знает, как тяжело вступать в борьбу с болезнью, как трудно не упасть духом.

Таким образом, была собрана сумма 816 610 тенге. Это огромная удача прошедшего тура.

- Хочется поблагодарить каждого, кто помог в сборе средств, - сказала Елена. - Всем людям, которые не проходят мимо чужой беды и протягивают руку помощи. Огромная благодарность проекту «Нужные деньги», спасибо за ваше доброе сердце, благодаря вам спасаются многие жизни, хочется от чистого сердца пожелать здоровья самого крепкого вам и вашим семьям! Я буду жить и лечиться дальше! Очень много людей написали и научили достойно принять эту болезнь. Научили, как побороть страхи, дали дельные советы. Некоторые люди предложили купить для меня препараты - наногели, но рисковать я не стала, без консультации онколога боюсь что-то принимать. Так много людей проявили самое сердечное участие, я искренне благодарна каждому.

Надо сказать, что участие Елены Дедиковой в «Нужных деньгах» будто дало новый импульс проекту, показав, насколько люди могут быть едины в порыве протянуть руку помощи. Это очень помогает не только в материальном плане, это поддерживает моральное состояние человека, попавшего в беду.

Впрочем, Елена не из тех, кто впадает в уныние при ударах судьбы. Работники онкодиспансера сказали ей, что с ее появлением отделение ожило, женщины перестали выглядеть поникшими, начали шутить. Со многими пациентами Елена обменялась номерами телефонов и теперь, когда между курсами химиотерапии она находится дома, ей пишут и звонят.

- Я привыкла побеждать проблемы и люблю, когда люди не отпускают руки, - призналась Елена. - Заведующий отделением спросил, смотрела ли я мультик «Ох и Ах». И сказал, что раньше в отделении была обстановка «Ох-х-х», а теперь «Ах». Я засмеялась и решила пересмотреть мультфильм. В больнице стараюсь всех поддержать, хочется, чтоб все справились с этим недугом. Делаю больничные дни немного веселее, пациенты называют меня «наша зажигалочка». Да и самой легче, когда ты нужна людям. Как волонтер, сейчас не могу активно принимать участия в жизни людей, но хоть морально опорой побуду для кого-то.

Подарок с пониманием



В подаренном Светланой парике Елена чувствует себя уверенно / Фото из личного архива



В истории помощи Елене в ходе этого тура есть один трогательный момент. Хочется рассказать о нем отдельно. Наверное, все знают, что после курсов химиотерапии пациенты теряют волосы. Для женщин это еще один тяжелый удар, приходится скрывать это головными уборами или париками. Но не все отваживаются даже пойти и выбрать парик, потому что при покупке придется показать то, что так хочется скрыть. Елена не могла себе представить, что она в какой-то торговой точке прилюдно обнажит голову, чтобы примерить приглянувшийся паричок. Поэтому ходила в платке или шарфе. Но теперь она сможет выглядеть так, как привыкла.

- Еще особо хочется поблагодарить вашу подписчицу Светлану за подарок, - добавила Елена. - Она подарила парик, это очень-очень приятно. Такая нужная вещь! Буквально нарадоваться не могу! Теперь можно не стыдиться того, что нет волос. А самой покупать было неловко. Как бы непонятный какой-то комплекс, но он есть и ничего с ним поделать не могу. И вот Светлана позвонила мне сама и сделала такой чудесный подарок. Она сама когда-то победила рак и теперь для меня стала огромной поддержкой.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 147-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 146-й тур