Жить и лечиться дальше…
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 146-м туре результат превзошел все ожидания
Елена будет продолжать лечение / Фото из личного архива
Для единственной участницы этого тура собрана сумма, более чем вдвое превышающая требуемую.
В ходе нескольких предыдущих туров нашего благотворительного проекта сборы складывались не очень удачно. Спасали ситуацию либо генеральный спонсор, намного превышая сумму традиционного взноса, либо наши читатели, перечисляя деньги уже после объявления итогов тура.
Мы были уверены в том, что соберем необходимую сумму участнице этого тура с учетом взноса генерального спонсора ТОО «КазНефть». Но все сложилось так удачно, что от спонсорских денег не пришлось отрывать даже маленького кусочка. Теперь следующий тур начнется с неплохим заделом в виде остатка 200 000 тенге.
Привычка побеждать
34-летняя Елена ДЕДИКОВА из поселка Ленино Федоровского района обычно сама помогает людям, будучи волонтером. Но онкологический диагноз вынудил ее просить помощи для себя. Сумма к сбору была отнюдь не самой большой в рамках нашего проекта - 300 000 тенге. Столько просила Елена для того, чтобы была возможность ездить в областной онкодиспансер из поселка на такси, оплачивать некоторые обследования, анализы и лекарства. Такси необходимо потому, что очередь у ворот онкодиспансера нужно занимать задолго до рассвета, а ни один автобус в это время в Костанай из Федоровки не приезжает. А бесплатность лечения для онкологических больных не совсем полная. В этом нет вины врачей, разумеется. Просто иногда возникает необходимость приема поддерживающих препаратов, которые не входят в список бесплатных. Некоторые виды обследований можно сделать бесплатно только после долгого ожидания, а в случае злокачественного заболевания ждать - значит терять драгоценное время. Елена - мать двоих детей, очень позитивный человек с активной жизненной позицией, впереди еще много лет жизни, ей очень нужно вылечиться.
Когда Елена Дедикова обращалась в «Нужные деньги», она даже не рассчитывала на такой отклик. Уже через несколько дней после публикации статьи на ее карту перечислили 152 000 тенге. А к моменту закрытия тура поступило 243 взноса на общую сумму 796 610 тенге. Еще 20 тысяч наличными принесла в редакцию читательница Надежда, которая когда-то тоже была пациенткой онкодиспансера, хоть и с более легким диагнозом. Но она помнит это стояние в очередях под звездным небом, да на морозе, в ожидании открытия диспансера. Знает, как тяжело вступать в борьбу с болезнью, как трудно не упасть духом.
Таким образом, была собрана сумма 816 610 тенге. Это огромная удача прошедшего тура.
- Хочется поблагодарить каждого, кто помог в сборе средств, - сказала Елена. - Всем людям, которые не проходят мимо чужой беды и протягивают руку помощи. Огромная благодарность проекту «Нужные деньги», спасибо за ваше доброе сердце, благодаря вам спасаются многие жизни, хочется от чистого сердца пожелать здоровья самого крепкого вам и вашим семьям! Я буду жить и лечиться дальше! Очень много людей написали и научили достойно принять эту болезнь. Научили, как побороть страхи, дали дельные советы. Некоторые люди предложили купить для меня препараты - наногели, но рисковать я не стала, без консультации онколога боюсь что-то принимать. Так много людей проявили самое сердечное участие, я искренне благодарна каждому.
Надо сказать, что участие Елены Дедиковой в «Нужных деньгах» будто дало новый импульс проекту, показав, насколько люди могут быть едины в порыве протянуть руку помощи. Это очень помогает не только в материальном плане, это поддерживает моральное состояние человека, попавшего в беду.
Впрочем, Елена не из тех, кто впадает в уныние при ударах судьбы. Работники онкодиспансера сказали ей, что с ее появлением отделение ожило, женщины перестали выглядеть поникшими, начали шутить. Со многими пациентами Елена обменялась номерами телефонов и теперь, когда между курсами химиотерапии она находится дома, ей пишут и звонят.
- Я привыкла побеждать проблемы и люблю, когда люди не отпускают руки, - призналась Елена. - Заведующий отделением спросил, смотрела ли я мультик «Ох и Ах». И сказал, что раньше в отделении была обстановка «Ох-х-х», а теперь «Ах». Я засмеялась и решила пересмотреть мультфильм. В больнице стараюсь всех поддержать, хочется, чтоб все справились с этим недугом. Делаю больничные дни немного веселее, пациенты называют меня «наша зажигалочка». Да и самой легче, когда ты нужна людям. Как волонтер, сейчас не могу активно принимать участия в жизни людей, но хоть морально опорой побуду для кого-то.
Подарок с пониманием
В подаренном Светланой парике Елена чувствует себя уверенно / Фото из личного архива
В истории помощи Елене в ходе этого тура есть один трогательный момент. Хочется рассказать о нем отдельно. Наверное, все знают, что после курсов химиотерапии пациенты теряют волосы. Для женщин это еще один тяжелый удар, приходится скрывать это головными уборами или париками. Но не все отваживаются даже пойти и выбрать парик, потому что при покупке придется показать то, что так хочется скрыть. Елена не могла себе представить, что она в какой-то торговой точке прилюдно обнажит голову, чтобы примерить приглянувшийся паричок. Поэтому ходила в платке или шарфе. Но теперь она сможет выглядеть так, как привыкла.
- Еще особо хочется поблагодарить вашу подписчицу Светлану за подарок, - добавила Елена. - Она подарила парик, это очень-очень приятно. Такая нужная вещь! Буквально нарадоваться не могу! Теперь можно не стыдиться того, что нет волос. А самой покупать было неловко. Как бы непонятный какой-то комплекс, но он есть и ничего с ним поделать не могу. И вот Светлана позвонила мне сама и сделала такой чудесный подарок. Она сама когда-то победила рак и теперь для меня стала огромной поддержкой.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 147-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 146-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
200 000
|
Генеральный спонсор ТОО «КазНефть»
|
Переходят на следующий тур
|
20 000
|
От читательницы Надежды
|
Елене Дедиковой
|
Поступления на личную карту участницы - 796 610
|
935
|
Жулдызай Э.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Жангельды Т.
|
Елене Дедиковой
|
20 000
|
Елена П.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Елена З.
|
Елене Дедиковой
|
100
|
Жанагуль К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Максим П.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Юлианна Г.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Елена Б.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Яна К.
|
Елене Дедиковой
|
101
|
Гульжанар Ж.
|
Елене Дедиковой
|
12 000
|
Ангелина Б.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Тимур Ш.
|
Елене Дедиковой
|
20 000
|
Ольга К.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Жанель К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Ирина М.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Лаура С.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Индира О.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Кристина К.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Светлана Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Татьяна Ч.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Андрей Ц.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Светлана А.
|
Елене Дедиковой
|
1 500
|
Галина Т.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Нургуль У.
|
Елене Дедиковой
|
1 684
|
Айнур Е.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Анна Р.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Сауле Б.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Екатерина К.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Tatiana K.
|
Елене Дедиковой
|
300
|
Вадим С.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Снежана Н.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Анна П.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Юлия Ц.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Артем С.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Ольга И.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Елена К.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Саулеш А.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Любовь Ф.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Ксения Б.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Татьяна Л.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Евгения Ц.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Юлия П.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Елена Г.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Зарина Б.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Максим К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Дарья М.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Ольга К.
|
Елене Дедиковой
|
463
|
Надежда З.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Евгения П.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Артем Г.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Елена Ч.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Айгуль А.
|
Елене Дедиковой
|
100
|
Юлия Б.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Сагыныш Т.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Елена Б.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Асель А.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Сания А.
|
Елене Дедиковой
|
1 700
|
Вероника В.
|
Елене Дедиковой
|
2 500
|
Наталья Ж.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Кристина Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 012
|
Динара Н.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Николай С.
|
Елене Дедиковой
|
4 000
|
Николай К.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Айгерим Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Диана С.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Риана Г.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Евгений К.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Лидия И.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Радик З.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Инна В.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Ольга С.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Виталий Б.
|
Елене Дедиковой
|
1 392
|
Виталий О.
|
Елене Дедиковой
|
1 500
|
Алия Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Бибигуль Н.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Светлана Ю.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Галия Р.
|
Елене Дедиковой
|
7 000
|
Татьяна М.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Полина Ш.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Инна Б.
|
Елене Дедиковой
|
1 500
|
Анжела Л.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Сауле К.
|
Елене Дедиковой
|
18 000
|
С карты другого банка
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Ксения В.
|
Елене Дедиковой
|
200
|
Владимир Я.
|
Елене Дедиковой
|
6 500
|
Татьяна С.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Вера Ф.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Елена С.
|
Елене Дедиковой
|
1 500
|
Ирина К.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Лидия Л.
|
Елене Дедиковой
|
1 623
|
Гульмира З.
|
Елене Дедиковой
|
4 400
|
Анна Г.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Диана Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Светлана К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Татьяна Л.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Галина Б.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Диана Д.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Зинаида Ю.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Татьяна Б.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Юлия Т.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Тамара Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Ольга Н.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Ольга Г.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Татьяна Г.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Татьяна К.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Марина Б.
|
Елене Дедиковой
|
1 500
|
Айжан Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Рустем К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Галина Ц.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Иван Б.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Анна П.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Екатерина К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Мария К.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Юлия Ф.
|
Елене Дедиковой
|
20 000
|
Татьяна М.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Елена Р.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Снежана И.
|
Елене Дедиковой
|
945
|
Дархан С.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Галина П.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Алия К.
|
Елене Дедиковой
|
20 000
|
Ольга П.
|
Елене Дедиковой
|
495
|
Игорь Р.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Ирина Л.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Галина З.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Айслу У.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Любовь К.
|
Елене Дедиковой
|
300
|
Галина С.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Жанат К.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Сыргагуль Д.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Елена С.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Багитжамал С.
|
Елене Дедиковой
|
30 000
|
Елена К.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Айкень С.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Галина П.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Гульшан Ж.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Динара Н.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Вероника Н.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Акылдос К.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Оксана Д.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Елена П.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Светлана А.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Александра Л.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Асель М.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Анна А.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Александр А.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Евгений Б.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Юлия Ш.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Оксана Б.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Валентина М.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Оксана Ш.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Александр Г.
|
Елене Дедиковой
|
6 750
|
Анастасия С.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Анна С.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Ekaterina C.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Юлия С.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Мадина А.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Султанбек И.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Ольга З.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Жолдас О.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Наталья Т.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Руслан Р.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Сауле А.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Светлана П.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Юлия З.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Марина Ж.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Ляззат Т.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Жанар А.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Мария Х.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Галина В.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Татьяна К.
|
Елене Дедиковой
|
210
|
Зубайгуль М.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Азат К.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Марина Э.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Кундузай Б.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Анна Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Инна В.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Юлия Ц.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Надежда Р.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Бахыткуль Е.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Улпан Ш.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Анна М.
|
Елене Дедиковой
|
1 500
|
Ирина В.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Гульнара Д.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Ольга К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Алексей Б.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Гульнара Т.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Дарья С.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Анастасия О.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Жайнагуль М.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Наталья У.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Аскар К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Макпал К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Салтанат К.
|
Елене Дедиковой
|
6 000
|
Жандос Ж.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Лиза М.
|
Елене Дедиковой
|
1 500
|
Нина Б.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Карлыгаш И.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Жанара С.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Алексей Б.
|
Елене Дедиковой
|
700
|
Дана К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Анна М.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Элина З.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Мария Ф.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Анастасия Д.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Равиль Ш.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Татьяна М.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Амантай Ж.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Ирина К.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Елена Е.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Наталья П.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Дмитрий Г.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Людмила Л.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Любовь Г.
|
Елене Дедиковой
|
1 200
|
Алена Х.
|
Елене Дедиковой
|
1 500
|
Ирина М.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Вера Б.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Айжан С.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Гульнара К.
|
Елене Дедиковой
|
500
|
Татьяна Н.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Татьяна Н.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Татьяна Х.
|
Елене Дедиковой
|
55 000
|
Данияр С.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Юлия Г.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Еркебулан К.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Оксана М.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Владимир Ц.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Сергей Р.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Денис М.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Бейбитгуль Т.
|
Елене Дедиковой
|
20 000
|
Нина Ч.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Татьяна И.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Татьяна Ш.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Ирина А.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Людмила Г.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Роман Б.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Галина А.
|
Елене Дедиковой
|
5 000
|
Нина А.
|
Елене Дедиковой
|
2 000
|
Ольга Г.
|
Елене Дедиковой
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Елене Дедиковой
|
3 000
|
Максим Д.
|
Елене Дедиковой
|
10 000
|
Кайрат И.
|
Елене Дедиковой
|
20 000
|
Александр Б.
|
Елене Дедиковой
|
Иого: 1 016 610
Остаток 200 000 переходит на следующий тур
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.