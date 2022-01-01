Благотворительный проект

Жить и лечиться дальше…

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 146-м туре результат превзошел все ожидания


Елена будет продолжать лечение / Фото из личного архива

Для единственной участницы этого тура собрана сумма, более чем вдвое превышающая требуемую.  

В ходе нескольких предыдущих туров нашего благотворительного проекта сборы складывались не очень удачно. Спасали ситуацию либо генеральный спонсор, намного превышая сумму традиционного взноса, либо наши читатели, перечисляя деньги уже после объявления итогов тура.

Мы были уверены в том, что соберем необходимую сумму участнице этого тура с учетом взноса генерального спонсора ТОО «КазНефть». Но все сложилось так удачно, что от спонсорских денег не пришлось отрывать даже маленького кусочка. Теперь следующий тур начнется с неплохим заделом в виде остатка 200 000 тенге.

Привычка побеждать

34-летняя Елена ДЕДИКОВА из поселка Ленино Федоровского района обычно сама помогает людям, будучи волонтером. Но онкологический диагноз вынудил ее просить помощи для себя. Сумма к сбору была отнюдь не самой большой в рамках нашего проекта - 300 000 тенге. Столько просила Елена для того, чтобы была возможность ездить в областной онкодиспансер из поселка на такси, оплачивать некоторые обследования, анализы и лекарства. Такси необходимо потому, что очередь у ворот онкодиспансера нужно занимать задолго до рассвета, а ни один автобус в это время в Костанай из Федоровки не приезжает. А бесплатность лечения для онкологических больных не совсем полная. В этом нет вины врачей, разумеется. Просто иногда возникает необходимость приема поддерживающих препаратов, которые не входят в список бесплатных. Некоторые виды обследований можно сделать бесплатно только после долгого ожидания, а в случае злокачественного заболевания ждать - значит терять драгоценное время. Елена - мать двоих детей, очень позитивный человек с активной жизненной позицией, впереди еще много лет жизни, ей очень нужно вылечиться.

Когда Елена Дедикова обращалась в «Нужные деньги», она даже не рассчитывала на такой отклик. Уже через несколько дней после публикации статьи на ее карту перечислили 152 000 тенге. А к моменту закрытия тура поступило 243 взноса на общую сумму 796 610 тенге. Еще 20 тысяч наличными принесла в редакцию читательница Надежда, которая когда-то тоже была пациенткой онкодиспансера, хоть и с более легким диагнозом. Но она помнит это стояние в очередях под звездным небом, да на морозе, в ожидании открытия диспансера. Знает, как тяжело вступать в борьбу с болезнью, как трудно не упасть духом.

Таким образом, была собрана сумма 816 610 тенге. Это огромная удача прошедшего тура.

- Хочется поблагодарить каждого, кто помог в сборе средств, - сказала Елена. - Всем людям, которые не проходят мимо чужой беды и протягивают руку помощи. Огромная благодарность проекту «Нужные деньги», спасибо за ваше доброе сердце, благодаря вам спасаются многие жизни, хочется от чистого сердца пожелать здоровья самого крепкого вам и вашим семьям! Я буду жить и лечиться дальше! Очень много людей написали и научили достойно принять эту болезнь. Научили, как побороть страхи, дали дельные советы. Некоторые люди предложили купить для меня препараты - наногели, но рисковать я не стала, без консультации онколога боюсь что-то принимать. Так много людей проявили самое сердечное участие, я искренне благодарна каждому.

Надо сказать, что участие Елены Дедиковой в «Нужных деньгах» будто дало новый импульс проекту, показав, насколько люди могут быть едины в порыве протянуть руку помощи. Это очень помогает не только в материальном плане, это поддерживает моральное состояние человека, попавшего в беду.

Впрочем, Елена не из тех, кто впадает в уныние при ударах судьбы. Работники онкодиспансера сказали ей, что с ее появлением отделение ожило, женщины перестали выглядеть поникшими, начали шутить. Со многими пациентами Елена обменялась номерами телефонов и теперь, когда между курсами химиотерапии она находится дома, ей пишут и звонят.

- Я привыкла побеждать проблемы и люблю, когда люди не отпускают руки, - призналась Елена. - Заведующий отделением спросил, смотрела ли я мультик «Ох и Ах». И сказал, что раньше в отделении была обстановка «Ох-х-х», а теперь «Ах». Я засмеялась и решила пересмотреть мультфильм. В больнице стараюсь всех поддержать, хочется, чтоб все справились с этим недугом. Делаю больничные дни немного веселее, пациенты называют меня «наша зажигалочка». Да и самой легче, когда ты нужна людям. Как волонтер, сейчас не могу активно принимать участия в жизни людей, но хоть морально опорой побуду для кого-то.

Подарок с пониманием


В подаренном Светланой парике Елена чувствует себя уверенно / Фото из личного архива

В истории помощи Елене в ходе этого тура есть один трогательный момент. Хочется рассказать о нем отдельно. Наверное, все знают, что после курсов химиотерапии пациенты теряют волосы. Для женщин это еще один тяжелый удар, приходится скрывать это головными уборами или париками. Но не все отваживаются даже пойти и выбрать парик, потому что при покупке придется показать то, что так хочется скрыть. Елена не могла себе представить, что она в какой-то торговой точке прилюдно обнажит голову, чтобы примерить приглянувшийся паричок. Поэтому ходила в платке или шарфе. Но теперь она сможет выглядеть так, как привыкла.

- Еще особо хочется поблагодарить вашу подписчицу Светлану за подарок, - добавила Елена. - Она подарила парик, это очень-очень приятно. Такая нужная вещь! Буквально нарадоваться не могу! Теперь можно не стыдиться того, что нет волос. А самой покупать было неловко. Как бы непонятный какой-то комплекс, но он есть и ничего с ним поделать не могу. И вот Светлана позвонила мне сама и сделала такой чудесный подарок. Она сама когда-то победила рак и теперь для меня стала огромной поддержкой.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 147-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 Фонд проекта «Нужные деньги», 146-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

200 000

Генеральный спонсор ТОО «КазНефть»

Переходят на следующий тур

20 000

От читательницы Надежды

 Елене Дедиковой

Поступления на личную карту участницы - 796 610 

 935

Жулдызай Э.

Елене Дедиковой

 1 000

Жангельды Т.

Елене Дедиковой

 20 000

Елена П.

Елене Дедиковой

 1 000

Елена З.

Елене Дедиковой

 100

Жанагуль К.

Елене Дедиковой

 1 000

Максим П.

Елене Дедиковой

 10 000

Юлианна Г.

Елене Дедиковой

 2 000

Елена Б.

Елене Дедиковой

 1 000

Яна К.

Елене Дедиковой

 101

Гульжанар Ж.

Елене Дедиковой

 12 000

Ангелина Б.

Елене Дедиковой

 5 000

Тимур Ш.

Елене Дедиковой

 20 000

Ольга К.

Елене Дедиковой

 5 000

Жанель К.

Елене Дедиковой

 1 000

Ирина М.

Елене Дедиковой

 1 000

Лаура С.

Елене Дедиковой

 5 000

Индира О.

Елене Дедиковой

 1 000

Кристина К.

Елене Дедиковой

 2 000

Светлана Д.

Елене Дедиковой

 1 000

Татьяна Ч.

Елене Дедиковой

 5 000

Андрей Ц.

Елене Дедиковой

 5 000

Светлана А.

Елене Дедиковой

 1 500

Галина Т.

Елене Дедиковой

 2 000

Нургуль У.

Елене Дедиковой

 1 684

Айнур Е.

Елене Дедиковой

 5 000

Анна Р.

Елене Дедиковой

 10 000

Сауле Б.

Елене Дедиковой

 500

Екатерина К.

Елене Дедиковой

 500

Tatiana K.

Елене Дедиковой

 300

Вадим С.

Елене Дедиковой

 1 000

Снежана Н.

Елене Дедиковой

 500

Анна П.

Елене Дедиковой

 2 000

Юлия Ц.

Елене Дедиковой

 5 000

Артем С.

Елене Дедиковой

 1 000

Ольга И.

Елене Дедиковой

 1 000

Елена К.

Елене Дедиковой

 5 000

Саулеш А.

Елене Дедиковой

 2 000

Любовь Ф.

Елене Дедиковой

 10 000

Ксения Б.

Елене Дедиковой

 3 000

Татьяна Л.

Елене Дедиковой

 1 000

Евгения Ц.

Елене Дедиковой

 10 000

Юлия П.

Елене Дедиковой

 5 000

Елена Г.

Елене Дедиковой

 1 000

Зарина Б.

Елене Дедиковой

 2 000

Максим К.

Елене Дедиковой

 1 000

Дарья М.

Елене Дедиковой

 1 000

Ольга К.

Елене Дедиковой

 463

Надежда З.

Елене Дедиковой

 1 000

Евгения П.

Елене Дедиковой

 5 000

Артем Г.

Елене Дедиковой

 1 000

Елена Ч.

Елене Дедиковой

 1 000

Айгуль А.

Елене Дедиковой

 100

Юлия Б.

Елене Дедиковой

 3 000

Сагыныш Т.

Елене Дедиковой

 1 000

Елена Б.

Елене Дедиковой

 2 000

Асель А.

Елене Дедиковой

 1 000

Сания А.

Елене Дедиковой

 1 700

Вероника В.

Елене Дедиковой

 2 500

Наталья Ж.

Елене Дедиковой

 500

Кристина Д.

Елене Дедиковой

 1 012

Динара Н.

Елене Дедиковой

 1 000

Николай С.

Елене Дедиковой

 4 000

Николай К.

Елене Дедиковой

 500

Айгерим Д.

Елене Дедиковой

 1 000

Диана С.

Елене Дедиковой

 3 000

Риана Г.

Елене Дедиковой

 10 000

Евгений К.

Елене Дедиковой

 2 000

Лидия И.

Елене Дедиковой

 3 000

Радик З.

Елене Дедиковой

 10 000

Инна В.

Елене Дедиковой

 500

Ольга С.

Елене Дедиковой

 3 000

Виталий Б.

Елене Дедиковой

 1 392

Виталий О.

Елене Дедиковой

 1 500

Алия Д.

Елене Дедиковой

 1 000

Бибигуль Н.

Елене Дедиковой

 1 000

Светлана Ю.

Елене Дедиковой

 1 000

Галия Р.

Елене Дедиковой

 7 000

Татьяна М.

Елене Дедиковой

 3 000

Полина Ш.

Елене Дедиковой

 2 000

Инна Б.

Елене Дедиковой

 1 500

Анжела Л.

Елене Дедиковой

 2 000

Сауле К.

Елене Дедиковой

 18 000

С карты другого банка

Елене Дедиковой

 2 000

Ксения В.

Елене Дедиковой

 200

Владимир Я.

Елене Дедиковой

 6 500

Татьяна С.

Елене Дедиковой

 2 000

Вера Ф.

Елене Дедиковой

 1 000

Елена С.

Елене Дедиковой

 1 500

Ирина К.

Елене Дедиковой

 5 000

Лидия Л.

Елене Дедиковой

 1 623

Гульмира З.

Елене Дедиковой

 4 400

Анна Г.

Елене Дедиковой

 1 000

Диана Д.

Елене Дедиковой

 1 000

Светлана К.

Елене Дедиковой

 1 000

Татьяна Л.

Елене Дедиковой

 500

Галина Б.

Елене Дедиковой

 1 000

Диана Д.

Елене Дедиковой

 5 000

Зинаида Ю.

Елене Дедиковой

 1 000

Татьяна Б.

Елене Дедиковой

 1 000

Юлия Т.

Елене Дедиковой

 1 000

Тамара Д.

Елене Дедиковой

 1 000

Ольга Н.

Елене Дедиковой

 2 000

Ольга Г.

Елене Дедиковой

 5 000

Татьяна Г.

Елене Дедиковой

 10 000

Татьяна К.

Елене Дедиковой

 5 000

Марина Б.

Елене Дедиковой

 1 500

Айжан Д.

Елене Дедиковой

 1 000

Рустем К.

Елене Дедиковой

 1 000

Галина Ц.

Елене Дедиковой

 2 000

Иван Б.

Елене Дедиковой

 500

Анна П.

Елене Дедиковой

 1 000

Екатерина К.

Елене Дедиковой

 1 000

Мария К.

Елене Дедиковой

 3 000

Юлия Ф.

Елене Дедиковой

 20 000

Татьяна М.

Елене Дедиковой

 1 000

Елена Р.

Елене Дедиковой

 1 000

Снежана И.

Елене Дедиковой

 945

Дархан С.

Елене Дедиковой

 1 000

Галина П.

Елене Дедиковой

 500

Алия К.

Елене Дедиковой

 20 000

Ольга П.

Елене Дедиковой

 495

Игорь Р.

Елене Дедиковой

 2 000

Ирина Л.

Елене Дедиковой

 3 000

Галина З.

Елене Дедиковой

 5 000

Айслу У.

Елене Дедиковой

 2 000

Любовь К.

Елене Дедиковой

 300

Галина С.

Елене Дедиковой

 1 000

Жанат К.

Елене Дедиковой

 2 000

Сыргагуль Д.

Елене Дедиковой

 5 000

Елена С.

Елене Дедиковой

 1 000

Багитжамал С.

Елене Дедиковой

 30 000

Елена К.

Елене Дедиковой

 500

Айкень С.

Елене Дедиковой

 1 000

Галина П.

Елене Дедиковой

 2 000

Гульшан Ж.

Елене Дедиковой

 2 000

Динара Н.

Елене Дедиковой

 5 000

Вероника Н.

Елене Дедиковой

 1 000

Акылдос К.

Елене Дедиковой

 500

Оксана Д.

Елене Дедиковой

 10 000

Елена П.

Елене Дедиковой

 1 000

Светлана А.

Елене Дедиковой

 500

Александра Л.

Елене Дедиковой

 1 000

Асель М.

Елене Дедиковой

 1 000

Анна А.

Елене Дедиковой

 10 000

Александр А.

Елене Дедиковой

 500

Евгений Б.

Елене Дедиковой

 2 000

Юлия Ш.

Елене Дедиковой

 2 000

Оксана Б.

Елене Дедиковой

 2 000

Валентина М.

Елене Дедиковой

 2 000

Оксана Ш.

Елене Дедиковой

 500

Александр Г.

Елене Дедиковой

 6 750

Анастасия С.

Елене Дедиковой

 1 000

Анна С.

Елене Дедиковой

 10 000

Ekaterina C.

Елене Дедиковой

 1 000

Юлия С.

Елене Дедиковой

 5 000

Мадина А.

Елене Дедиковой

 500

Султанбек И.

Елене Дедиковой

 2 000

Ольга З.

Елене Дедиковой

 2 000

Жолдас О.

Елене Дедиковой

 1 000

Наталья Т.

Елене Дедиковой

 2 000

Руслан Р.

Елене Дедиковой

 500

Сауле А.

Елене Дедиковой

 2 000

Светлана П.

Елене Дедиковой

 500

Юлия З.

Елене Дедиковой

 1 000

Марина Ж.

Елене Дедиковой

 1 000

Ляззат Т.

Елене Дедиковой

 1 000

Жанар А.

Елене Дедиковой

 2 000

Мария Х.

Елене Дедиковой

 1 000

Галина В.

Елене Дедиковой

 1 000

Татьяна К.

Елене Дедиковой

 210

Зубайгуль М.

Елене Дедиковой

 3 000

Азат К.

Елене Дедиковой

 2 000

Марина Э.

Елене Дедиковой

 500

Кундузай Б.

Елене Дедиковой

 5 000

Анна Д.

Елене Дедиковой

 1 000

Инна В.

Елене Дедиковой

 1 000

Юлия Ц.

Елене Дедиковой

 5 000

Надежда Р.

Елене Дедиковой

 1 000

Бахыткуль Е.

Елене Дедиковой

 500

Улпан Ш.

Елене Дедиковой

 2 000

Анна М.

Елене Дедиковой

 1 500

Ирина В.

Елене Дедиковой

 1 000

Гульнара Д.

Елене Дедиковой

 1 000

Ольга К.

Елене Дедиковой

 1 000

Алексей Б.

Елене Дедиковой

 5 000

Гульнара Т.

Елене Дедиковой

 1 000

Дарья С.

Елене Дедиковой

 1 000

Анастасия О.

Елене Дедиковой

 3 000

Жайнагуль М.

Елене Дедиковой

 10 000

Наталья У.

Елене Дедиковой

 1 000

Аскар К.

Елене Дедиковой

 1 000

Макпал К.

Елене Дедиковой

 1 000

Салтанат К.

Елене Дедиковой

 6 000

Жандос Ж.

Елене Дедиковой

 1 000

Лиза М.

Елене Дедиковой

 1 500

Нина Б.

Елене Дедиковой

 500

Карлыгаш И.

Елене Дедиковой

 1 000

Тлектес Ш.

Елене Дедиковой

 10 000

Жанара С.

Елене Дедиковой

 5 000

Алексей Б.

Елене Дедиковой

 700

Дана К.

Елене Дедиковой

 1 000

Анна М.

Елене Дедиковой

 1 000

Элина З.

Елене Дедиковой

 2 000

Мария Ф.

Елене Дедиковой

 2 000

Анастасия Д.

Елене Дедиковой

 5 000

Равиль Ш.

Елене Дедиковой

 3 000

Татьяна М.

Елене Дедиковой

 2 000

Амантай Ж.

Елене Дедиковой

 1 000

Ирина К.

Елене Дедиковой

 1 000

Елена Е.

Елене Дедиковой

 1 000

Наталья П.

Елене Дедиковой

 1 000

Дмитрий Г.

Елене Дедиковой

 2 000

Людмила Л.

Елене Дедиковой

 1 000

Любовь Г.

Елене Дедиковой

 1 200

Алена Х.

Елене Дедиковой

 1 500

Ирина М.

Елене Дедиковой

 500

Вера Б.

Елене Дедиковой

 1 000

Айжан С.

Елене Дедиковой

 3 000

Гульнара К.

Елене Дедиковой

 500

Татьяна Н.

Елене Дедиковой

 1 000

Татьяна Н.

Елене Дедиковой

 5 000

Татьяна Х.

Елене Дедиковой

 55 000

Данияр С.

Елене Дедиковой

 2 000

Юлия Г.

Елене Дедиковой

 2 000

Еркебулан К.

Елене Дедиковой

 3 000

Оксана М.

Елене Дедиковой

 5 000

Владимир Ц.

Елене Дедиковой

 5 000

Сергей Р.

Елене Дедиковой

 10 000

Денис М.

Елене Дедиковой

 1 000

Бейбитгуль Т.

Елене Дедиковой

 20 000

Нина Ч.

Елене Дедиковой

 2 000

Татьяна И.

Елене Дедиковой

 5 000

Татьяна Ш.

Елене Дедиковой

 2 000

Ирина А.

Елене Дедиковой

 5 000

Людмила Г.

Елене Дедиковой

 1 000

Роман Б.

Елене Дедиковой

 2 000

Галина А.

Елене Дедиковой

 5 000

Нина А.

Елене Дедиковой

 2 000

Ольга Г.

Елене Дедиковой

 1 000

Тлектес Ш.

Елене Дедиковой

 3 000

Максим Д.

Елене Дедиковой

 10 000

Кайрат И.

Елене Дедиковой

 20 000

Александр Б.

Елене Дедиковой

Иого: 1 016 610

Остаток 200 000 переходит на следующий тур