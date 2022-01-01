Да будет свет на 4-й Костанайской!
Вся улица 4-я Костанайская в областном центре неосвещенная. На протяжении 9 лет дети ходят в школу и из школы в темноте. А сейчас поздняя осень, уже рано темнеет. Когда на нашей улице появится освещение?
Ирина КУЗНЕЦОВА, Костанай
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На вопрос отвечает заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ:
- На ваше обращение касательно вопроса установки уличного освещения по адресу ул. 4-я Костанайская ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» сообщает, что данные работы включены в план на 2025 год.
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