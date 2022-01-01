О нескольких открытых участках теплотрассы во дворе дома № 139 по ул. Назарбаева сообщил «НГ» житель Костаная Иван ЯЩУК.

- Трубы открыты в нескольких местах, изоляция в целом ветхая. В ГКП «КТЭК» обращались, не реагируют, - рассказал он.

На месте мы увидели теплотрассу, открытую в нескольких местах.





Ул. Назарбаева, 139. Трубы открыты в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы на территории Центра крови, о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили и закрыли жестью.





Трубы на территории Центра крови закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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