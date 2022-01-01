Дорога, по которой асфальт плачет
Я уже обращался в «НГ» по поводу неудовлетворительного состояния дороги по ул. 40 лет Октября в Тобыле. Редакция рассказывала о том, что уже два года люди ждут нового асфальта. Хотелось бы сообщить, что ситуация никак не меняется: работы так и не начаты, а акимат не предпринимает мер для решения проблемы. Хотим привлечь внимание акима Тобыла к этой проблеме. Из-за их бездействия жители одной из самых значимых улиц города вынуждены страдать уже более двух лет.
Досан ЖАМБУР, Тобыл
Комментарий
Аким Тобыла Захар КОМАРОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что на ремонт ул. 40 лет Октября разработана техническая документация, получено положительное заключение ведомственной экспертизы. Выделены средства из областного бюджета.
- 28 августа 2024 года опубликовано объявление о проведении государственных закупок способом открытого конкурса на выполнение работ по ремонту, было подано 4 заявки от подрядчиков, - пояснил Комаров. - Однако одним из участников конкурса была подана жалоба о пересмотре итогов открытого конкурса. Жалобу рассматривали до 15 октября, далее закупка находилась на процедуре проверки качества вынесенного уведомления до 24 октября. В связи с вышеизложенным, а также с наступлением неблагоприятных погодных условий было принято решение об отмене конкурса.
Аким Тобыла подал новую бюджетную заявку на ремонт дороги по ул. 40 лет Октября на 2025 год.
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