

С паспортами объектов в городе - разнобой / Фото из архива «НГ»

Что полезного можно узнать из так называемых паспортов строящихся объектов в Костанае? Абсолютно ничего? Что значит «многоквартирный дом»? Сколько квартир: десять, сто, тысяча? А сколько этажей? Кстати, дом, который меня заинтересовал, сперва планировался как 9-этажный. Потом запретили такой строить. Потом вроде разрешили опять. А построили в результате шесть этажей.

Почему в паспортах объектов не пишут адреса, куда обратиться, если хочешь приобрести квартиру, телефоны отделов продаж? Видимо, неспроста. Я хотел купить в этом доме однокомнатную квартиру. А мне там сказали, что все квартиры давно проданы, чуть ли не на этапе закладки фундамента. Что, квартиры в центре тоже продаются по знакомству, тут тоже все из-под полы, поэтому и не показывают полную информацию? В Костанае кто-нибудь наведет порядок в этом вопросе? Или у нас бизнес, как священную корову, нельзя трогать? А интересы народа подождут как всегда?

Жайберген БУЛАТОВ, Костанай

От редакции

Действительно, в Костанае с информированием о новостройках - полный разнобой. Особенно на объектах коммерческой жилой застройки. Где-то этих паспортов нет вообще, где-то это просто картинка будущего дома.

На государственных объектах все-таки вывешивают паспорта строительства, оформленные надлежащим образом, то есть так, как того требуют действующие Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства. В главе 5. Строительство (п. 74) говорится: «При осуществлении подготовительных работ на строительной площадке размещается вывеска с паспортом строительства, в котором отражается информация о заказчиках, подрядчиках, авторах проекта, лицах, осуществляющих авторский надзор и технический надзор, сведения о производимых строительно-монтажных работах (в том числе о сроках начала и завершения строительства). Данное требование не распространяется на случаи строительства ИЖС».

Наличие другой информации в этих паспортах не регламентируется, хотя вроде бы бизнес должен быть сам заинтересован в том, чтобы размещать более полную информацию о многоэтажных домах и давать контакты потенциальным покупателям.

Редакция обратилась с вопросом по поводу паспортов строительства в управление государственного архитектурно-строительного контроля. Там ответили, что гражданин может направить жалобу на неполноту информирования в этот орган либо посредством eotinish.kz, либо прийти (г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112) и написать заявление, указав адрес, по которому он видел нарушение и приложив фото объекта.

