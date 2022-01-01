Как Кустанайский медицинский техникум стал фельдшерско-акушерской школой

Приближающийся 100-летний юбилей, а ныне 95-летие Костанайского высшего медицинского колледжа (КВМК), правопреемника первого медицинского техникума, действовавшего с 18 декабря 1929 года, свидетельствует о многолетней традиции в истории среднего специального образования в нашем городе.

Техникум с отделением помврачей

Костанайский высший медицинский колледж имеет свой исторический музей, материалы которого (особенно фотографии) послужили основой статьи.



Здание Кустанайского медтехникума на улице Красного Пахаря (сейчас - ул. Баймагамбетова). 1930-е гг. / Фото veteran.kostanai.kz

Как установили сотрудники областного госархива, официально Кустанайский акушерский техникум Наркомздрава КазССР был открыт 18 декабря 1929 года на базе городской больницы им. В. И. Ленина. В мае 1930 года техникум «с планом приема 100 человек» был передан в ведение Наркомздрава Казахской АССР. Но вскоре, 2 июня, учебное заведение перешло в ведение Кустанайского окружного отдела здравоохранения.

В паспорте учебного заведения указано: «В 1933 г. из Актюбинска был переведен в г. Кустанай медицинский техникум с отделением помврачей, 15 марта 1934 г. по приказу Каз. Н.К.З. оба техникума были объединены».

В 1935 году в отчетах отмечалось, что в Кустанае функционировало такое учебное заведение, как «медтехникум с 235 учащимися». С 11 октября того же года медицинский техникум был реорганизован в фельдшерско-акушерскую школу. Тем не менее в документах продолжали по старинке называть учебное заведение «медтехникум».

Кто был первым директором

Несмотря на обширное наличие архивных материалов, у краеведов имеются разногласия. Так, возникли спорные моменты при определении одного простого, но значимого факта: кто был первым директором первого медицинского учебного заведения в Кустанае? Одни историки обратили внимание на открытие акушерского техникума, «заведовал которым Артемьев Иван Павлович». Другие исследователи («Костанайская область. Энциклопедия») считают, что «первым директором школы был Андрей Илларионович Базанов».

В итоге имя первого директора установили сотрудники музея КВМК, по справедливому мнению которых «первым заведующим техникума был В. Уйсембаев, а через год техникум возглавил И. П. Артемьев». Только после них директором стал Базанов. В отличие от него, о первом директоре в советское время умалчивалось, так как В. Уйсембаев был репрессирован в 1937-1938 гг. Сейчас предпринимаются попытки узнать его судьбу в спецархиве ДКНБ по Костанайской области. Неоспоримо, что Уйсембаев был первым заведующим медтехникума вплоть до 1933 года. Под его руководством в июле того года состоялся первый выпуск одногодичных акушерских курсов, когда дипломы получил 31 студент.



Первый выпуск одногодичных акушерских курсов при Кустанайском медтехникуме 1933 г. / Фото veteran.kostanai.kz

Директор Уйсембаев находится в центре фотографии «1-й выпуск одногодичных акушерских курсов при Кустанайском медтехникуме I/VII 1933 года», где указаны должности и фамилии 15 сотрудников и преподавателей медтехникума и 31 студента. Процитируем. 1-й ряд: «Преп./одаватель/ Тененякин А. К., замдир./ектора/ Мухамеджанов Х., предс. мед. Ненашев С. Т., директор Уйсембаев В., инсп./ектор/ Райзравотд. Сабуров П. Г., зав./едующий/ у./чебной/ частью Мясников В., преп./одаватель/ Иванова В. Ф.». 2-й ряд: «Преп./одаватель Ольховский Е., / преп./одаватель/ Ганенко, д-р /доктор/ Шурупов А. И., завхозсчет Иванов П. П., д-р /доктор/ Горин Н. Г., преп./одаватель/ Нестеренко И. П., врач Мокроусов М. Ф.». В центре - «д-р /доктор/ Чистяков Н. Е.».

Выпускник Института красной профессуры

В 1933-1934 учебном году медтехникум возглавил Андрей Базанов, который в 1933 году окончил Институт красной профессуры в Москве. Скупые биографические строки отражают суть советской эпохи, когда крестьянский сын, рабочий-печатник, получает образование историка и становится олицетворением новой рабоче-крестьянской интеллигенции. Процитируем. «Базанов Андрей Илларионович. Род. 30.10.1903 в д. Шимайха Ново-Петровский р-н Московской губ., русский, член ВКП(б) с 01.1926 (п. б. 2922244), рабочий-печатник, Москва (1915-31); печатник типографии Замоскворецкого райсовета (1920); учащийся Института красной профессуры, Москва (1931-33); директор Кустанайского мед. техникума (1933-40)».

Каким образом москвич стал директором Кустанайского медтехникума в Казахской АССР, в яркой форме наш известный журналист Владимир Моторико описал много лет спустя. Процитируем. «В 1926 г. он подал заявление в партию и стал убежденным и полноправным членом ВКП (б). И тут его рабочая жизнь, от которой он не отходил и во время учебы, дала крутой поворот. Такой, которой он и ожидать не мог. Термин «двадцатипятитысячник» вошел в его жизнь и историю страны, которая нуждалась в убежденных людях, способных и колхоз создать, и работу заводика перестроить. Андрей Илларионович Базанов не стал ждать особого приглашения, сам пришел в райком партии и попросил включить его в это рабочее движение. И уже через пару дней попрощался с Москвой, чтобы двинуться на восток, в Челябинск, Троицк, а затем и Кустанай. И так уж выпала ему судьба, не колхоз создавать, как в романе Шолохова, а медицинский техникум. Кустанай в то время был обычным уездным городком с патриархальным укладом жизни. Но медики были очень нужны, и городку, и раскинувшимся по степи аулам и поселкам. …В его биографии 1929 год выделяется созданием техникума, директором которого его и назначили».

Фотографии 1934-го и 1935 года

В подготовке будущих врачей-акушеров принимали участие 15 сотрудников и преподавателей медтехникума, среди которых значились врачи городских медицинских учреждений. Сотрудники медтехникума значились в «Ведомости на выдачу заработной платы за февраль м-ц 1934 г.».

Ведомость 1934 года

№ п/п Фамилия Причитается Занимаемая должность Осн. оклад 1 Базанов Андрей Илларионович директор 200 2 Нарбеков Омар Олиевич Зав. учеб. частью 200 3 Иванов Павел Завхоз 150 4 Брусиловский М. Н. Счетовод 350 5 Бекбаев Умелькан Завхоз 200 6 Кусенов Тулеш Деловод 120 7 Шутикова Мария Библиотекарь 85 8 Исенбаев Рахмет Сторож 35% 65 руб. 35 9 Айханов К. Сторож общеж. 40 10 Аймагамбетова Уборщ. общ. № 1 50 11 Чиликова Л. Уборщ. корп. 50 11 Айханова Ш. Уборщ. общ. № 2 50

На фотографии 1934 года указаны должности и фамилии 19 сотрудников и преподавателей медтехникума и 25 студентов, выпускников. В первом ряду врач Воробьев М. П., врач С… (не разб. - Авт.), доктор Чистяков Н. Е., заврайздрав отделом Сабуров О. А., директор Базанов А. Л., зав. учебной часть Нарбеков О. А., доктор Горин Н. Г., доктор Горский В. А., врач Сапунова Е. М.; во втором ряду преподаватель Тененякин Андрей К., врач Уколов П. Я., «счет./овод/» Брусиловский М. Н., преподаватель Мухамеджанов Х. М., «пом. дир. по хоз. ч.» Иванов П. П., преподаватель Байбуллин, преподаватель Мясников А. А., преподаватель Ольховский Е. Е., преподаватель Иванова В. Ф. В центре в третьем ряду «председатель…» одной из общественных организаций.



Первый выпуск помощников лечащих врачей медицинского техникума 1934 г. / Фото veteran.kostanai.kz

Первым выпуском медицинского техникума в 1934 году стали в основном дети казахов из отдаленных аулов, имевшие за плечами 4-5 классов. Из тех 18 человек, которые были приняты на подготовительный курс в декабре 1929 года, а в 1931-м зачислены на 1-й курс. Необходимость создания групп с казахским языком обучения был налицо. Сохранилась фотография группы Кустанайского медтехникума на казахском языке обучения от 1 декабря 1935 года.



Группа Кустанайского медтехникума на казахском языке обучения 1 декабря 1935 г. / Фото veteran.kostanai.kz

Дом медтехникума

Наркомздрав и Кустанайский «окрздравотдел», организуя фельдшерскую школу, предусмотрели и жилищно-бытовые условия для студентов, подавляющее большинство которых были из районов.



Общежитие № 5 для девочек Кустанайского медтехникума по ул. Советской, 65 (сейчас - ул. Байтурсынова) / Фото veteran.kostanai.kz

«Списки домовладений по городу Кустанаю», составленные в 1936 г. отражают весьма внушительное наличие учебных зданий и общежитий Кустанайского медтехникума. Процитируем. «Квартал № 45. Улица Октябрьская, 64, медтехникум 4 (студентов 88). Улица Октябрьская, 62, медтехникум (студентов 31); Квартал № 52. Улица Тарана, 66 дом медтехник дом один с № 64. Улица Тарана, 68 дом медтехникума 41. Улица Тарана, 70 дом медтехникума 63; Квартал № 57. Жакт общежитие медтехникума 5; Квартал № 66 Улица Толстого, 79 дом медтехникума 3; Квартал № 68 Улица Красного Пахаря, 99 дом медтехникума 6; Квартал № 75. Улица Толстого, 61 медтехникум» (Списки, 1936).

Для будущих фельдшеров были выделены два учебных корпуса, в том числе здание бывшего купеческого дома по улице Красного Пахаря.

Вплоть до 1936 года, когда будет создана Кустанайская область, несмотря на все трудности, бывший медицинский техникум, преобразованный в фельдшерско-акушерскую школу, являлся кузницей подготовки медицинских кадров в Казахской АССР, что способствовало укреплению здравоохранения с формированием казахской интеллигенции.

По материалам статьи Легкий Д. М., Турежанова С. А., Саметова Г. С. «Кустанайский акушерский техникум в системе здравоохранения Казахской АССР (1929-1935 гг.)». «еdu.e-history.kz». 2024. № 3.