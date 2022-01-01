Сухой остаток. С 11 по 17 ноября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировала брак 50 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 56 лет, невесте - 46;
- зарегистрированы 8 разводов;
- зарегистрированы 56 новорожденных: 26 девочек и 30 мальчиков. Имена недели: Алайа, Лямис, Агата, Есения, Айсана, Эвелина ,Самида, Амалия, Данил, Агата, Севастьян, Инкар, Мирас, Адель, Ерасыл, Гибрат, Азаль. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 40 лет;
- умерли 60 человек: 28 женщин и 32 мужчины.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступил 6 271 вызов, из них 1 460 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 413;
- поступило 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 25 человек, 21 человек доставлен в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 520 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- совершено 70 выездов, из них: 1 на ЧС природного характера; 15 на пожары; 20 на случаи горения; 27 на аварийно-спасательные работы; 7 на поисково-спасательные работы;
- спасено при АСР 6 человек, из них детей - 2. При ПСР эвакуированы 6 человек, из них детей - 2;
- в областной центр крови обратились 333 человека, 279 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 949 правонарушений;
- в медицинский вытрезвитель помещено 472 человека;
- за прошедшую неделю выявлены 2 632 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 18 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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