По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 50 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 56 лет, невесте - 46;



- зарегистрированы 8 разводов;



- зарегистрированы 56 новорожденных: 26 девочек и 30 мальчиков. Имена недели: Алайа, Лямис, Агата, Есения, Айсана, Эвелина ,Самида, Амалия, Данил, Агата, Севастьян, Инкар, Мирас, Адель, Ерасыл, Гибрат, Азаль. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 40 лет;



- умерли 60 человек: 28 женщин и 32 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 271 вызов, из них 1 460 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 413;



- поступило 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 25 человек, 21 человек доставлен в больницу;



- всего скорая помощь доставила в больницы 1 520 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершено 70 выездов, из них: 1 на ЧС природного характера; 15 на пожары; 20 на случаи горения; 27 на аварийно-спасательные работы; 7 на поисково-спасательные работы;



- спасено при АСР 6 человек, из них детей - 2. При ПСР эвакуированы 6 человек, из них детей - 2;



- в областной центр крови обратились 333 человека, 279 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 949 правонарушений;



- в медицинский вытрезвитель помещено 472 человека;



- за прошедшую неделю выявлены 2 632 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 18 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.