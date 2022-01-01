Куда пойти с 21 по 27 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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23 ноября,
12.00
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«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка
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24 ноября,
12.00
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«Берегись автомобиля!», М Непряхин, интерактивная сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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22 ноября,
17.00
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«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма
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24 ноября,
17.00
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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22 ноября,
10.00
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«Волшебное заклинание», по сказке В. Гауфа. Гастроли театра им. Станиславского. 5+
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22 ноября,
18.30
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«Доходное место», по пьесе А. Островского. Гастроли театра им. Станиславского
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23 ноября,
12.00
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«Щелкунчик», по мотивам произведений Э. Гофмана. Гастроли театра им. Станиславского
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23 ноября,
15.00
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«Разговор, которого не было», Р. Белецкий, трагикомедия. Гастроли театра им. Станиславского
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23 ноября,
17.00
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«Старший сын», А. Вампилов, лирическая комедия. Гастроли театра им. Станиславского
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24 ноября,
10.30
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«Щелкунчик», по мотивам произведений Э. Гофмана. Гастроли театра им. Станиславского
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24 ноября,
17.00
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«Доходное место», по пьесе А. Островского. Гастроли театра им. Станиславского
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25 ноября,
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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26 ноября,
12.30
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«Маленькие трагедии», по мотивам произведений А. Пушкина. Премьера
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26 ноября,
17.00
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«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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22 ноября,
11.00
|Открытие выставки «Өнер сыры - өрнекте» мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленника Ш. Байдильдина
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ участников конкурса «Жас толкын - 2024»
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В течение месяца
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Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 7-705-746-73-54
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21 ноября,
18.00
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Финал конкурса молодых талантов JASTAR FEST. 3-й сезон. В программе: сильнейшие конкурсанты по вокалу в двух возрастных категориях (16-23 и 24-35), талантливые танцевальные коллективы г. Костаная. Вход свободный
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Костанайский областной мемориальный музей И. Алтынсарина
ул. Алтынсарина, 118 «А»,
тел. 50-03-64
|До конца ноября
|Выставка ценных экспонатов музея Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина
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