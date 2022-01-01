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Куда пойти с 21 по 27 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

23 ноября,

12.00

«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка

 

24 ноября,

12.00

«Берегись автомобиля!», М Непряхин, интерактивная сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

22 ноября,

17.00

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма

 

24 ноября,

17.00

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

22 ноября,

10.00

«Волшебное заклинание», по сказке В. Гауфа. Гастроли театра им. Станиславского. 5+

22 ноября,

18.30

«Доходное место», по пьесе А. Островского. Гастроли театра им. Станиславского

23 ноября,

12.00

«Щелкунчик», по мотивам произведений Э. Гофмана. Гастроли театра им. Станиславского

23 ноября,

15.00

«Разговор, которого не было», Р. Белецкий, трагикомедия. Гастроли театра им. Станиславского

23 ноября,

17.00

«Старший сын», А. Вампилов, лирическая комедия. Гастроли театра им. Станиславского

24 ноября,

10.30

«Щелкунчик», по мотивам произведений Э. Гофмана. Гастроли театра им. Станиславского

24 ноября,

17.00

«Доходное место», по пьесе А. Островского. Гастроли театра им. Станиславского

25 ноября,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

26 ноября,

12.30

«Маленькие трагедии», по мотивам произведений А. Пушкина. Премьера

26 ноября,

17.00

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

 

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

22 ноября,

11.00

  Открытие выставки «Өнер сыры - өрнекте» мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленника Ш. Байдильдина

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ участников конкурса «Жас толкын - 2024»

В течение месяца

Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 7-705-746-73-54

21 ноября,

18.00

Финал конкурса молодых талантов JASTAR FEST. 3-й сезон. В программе: сильнейшие конкурсанты по вокалу в двух возрастных категориях (16-23 и 24-35), талантливые танцевальные коллективы г. Костаная. Вход свободный

Костанайский областной мемориальный музей И. Алтынсарина

ул. Алтынсарина, 118 «А»,

тел. 50-03-64

  До конца ноября  Выставка ценных экспонатов музея Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина