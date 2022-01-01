Премьер-министр РК заявил, что правительство поддерживает действующий единый часовой пояс, потому что UTC+5 является «оптимальным решением». А какое решение проблемы считаете оптимальным вы? Согласен с правительством. UTC+5 меня устраивает, менять его не нужно.

Я считаю, что нужно вернуть часовые пояса, которые были до реформы.

Проблему можно решить, если ввести ежегодный переход на зимнее и летнее время.

В каждом регионе жители сами должны решить, в каком часовом поясе им удобно жить.

