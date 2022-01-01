По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 61 пара. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 60 лет, невесте - 54 года;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 85 новорожденных: 40 девочек и 45 мальчиков. Имена недели: Даниил, Тимофей, Глеб, Нурислам, Герман, Марк, Демьян, Давид, Радмир, Мирон, Амаль, Лунара, Аиша, Сая, Каролина, Сати, Василиса. Самому молодому папе - 21 год, маме - столько же. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - столько же;

- умер 61 человек: 30 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 153 вызова, из них 1 564 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 372;

- поступило 17 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 22 человека; 19 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 468 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 372 человека, из них поместили 340: 312 мужчин и 28 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлены 136 выездов, в том числе 6 на ЧС природного характера, 30 - на пожары, 78 - на случаи возгораний, 21 - на аварийно-спасательные работы, 7 - на поисково-спасательные работы. Спасено при АСР 59 человек, из них 1 ребенок. При пожарах эвакуировано 13 человек, из них 5 детей. При пожаре погибли 5 детей;

- в областной центр крови обратились 290 человек, 239 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- выявлено 2 977 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 31 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 142 правонарушения.