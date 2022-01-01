В прошлом году был уложен асфальт по улице Комарова в Костанае. На этом перекрестке находится сливной колодец, куда стекали талая вода и дождевые воды. До укладки этого дорожного полотна колодец находился на уровне с нашей грунтовой поверхностью, вся вода стекала в этот колодец, и у нас не было проблем с подтоплением. После укладки асфальта подрядная организация подняла верх колодца примерно сантиметров на 30-40, после этого вся вода стоит перед нашими воротами и заливает двор. Была долгая переписка со службой «АйКомек», но в результате так ничего и не решилось.

Даулет ДОСМАГАНБЕТОВ, Костанай

Комментарий

- ГКП «Костанай-Су» дано задание на проведение обследования, далее будет разработан проект для установки ливневой канализации, - сообщил в ответе на запрос «НГ» заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ.

- До конца октября «Костанай-Су» проведет обследование, - уточнила главный специалист отдела ЖКХ Ксения ДРОБНАЯ. - Начнут установку ливневки в 2025 году. Но по ходу обследования у них может возникнуть иное предложение.