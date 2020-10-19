Куда пойти с 17 по 23 октября
Потехе - час!
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Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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19 октября,
12.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка
|
20 октября,
12.00
|
«Наша репка», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
|
18 октября,
10.00
|
«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі
|
18 октября,
18.30
|
«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
|
19, 20 октября,
17.30
|
«Қараш-Қараш», М. Әуезов, драма. Премьера
|
22 октября,
10.00
|
«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі
|
22 октября,
18.30
|
«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
|
23 октября
10.00
|
«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
|
18 октября,
16.00
|
«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+
|
19 октября,
12.00
|
«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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19 октября,
16.00
|
«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+
|
20 октября,
12.00
|
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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20 октября,
16.00
|
«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+
|
22 октября,
18.30
|
«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
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В течение месяца
|
«Душа по капле собирает свет», персональная выставка члена Союза художников РК Елены Михайловой-Хвостенко
|
В течение месяца
|
Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
|
19 октября,
18.00
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Концерт «Karaoke-2». В программе: группа DosStar, Арыстан Курманов, Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, Зарина Кульмухамбетова, Нурсулу Куснетова, Ольга Янкова, Махамбетов Руслан, творческая школа ARTIST
|
ДК «Мирас» ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
|
19 октября,
18.30
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Ретро-концерт ASLANBI. Под сопровождение джаз-бэнда прозвучат ретро-хиты из репертуара Б. Шукенова, М. Магомаева, Ф. Синатры
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23 октября,
18.00
|
«Синий трактор», музыкальный спектакль. Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Детям до 3 лет бесплатно (без предоставления места)
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«Орион» ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК Текстильщик),
тел. +7 705 884 05 28
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17 октября,
19.00
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Концерт группы «Кватро». 6+
Спортафишка
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Ордыбасы»
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Костанай, стадион «Тобыл арена»
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19 октября, 18.00
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