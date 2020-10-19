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Куда пойти с 17 по 23 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол   

 ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

19 октября,

12.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка

20 октября,

12.00

«Наша репка», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

18 октября,

10.00

«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі

 

18 октября,

18.30

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

 

19, 20 октября,

17.30

«Қараш-Қараш», М. Әуезов, драма. Премьера

 

22 октября,

10.00

«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі

 

22 октября,

18.30

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

23 октября

10.00

«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24  (администратор)

18 октября,

16.00

«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+

 

19 октября,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

19 октября,

16.00

«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+

 

20 октября,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

20 октября,

16.00

«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+

 

22 октября,

18.30

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

«Душа по капле собирает свет», персональная выставка члена Союза художников РК Елены Михайловой-Хвостенко

В течение месяца

Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

19 октября,

18.00

Концерт «Karaoke-2». В программе:  группа DosStar, Арыстан Курманов, Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, Зарина Кульмухамбетова, Нурсулу Куснетова, Ольга Янкова, Махамбетов Руслан, творческая школа ARTIST

 

ДК «Мирас» ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

19 октября,

18.30

Ретро-концерт ASLANBI. Под сопровождение джаз-бэнда прозвучат ретро-хиты из репертуара Б. Шукенова, М. Магомаева, Ф. Синатры

 

23 октября,

18.00

«Синий трактор», музыкальный спектакль. Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Детям до 3 лет бесплатно (без предоставления места)

«Орион» ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК Текстильщик),

тел. +7 705 884 05 28

17 октября,

19.00

Концерт группы «Кватро». 6+

Спортафишка

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Ордыбасы»

Костанай, стадион «Тобыл арена»

19 октября, 18.00

 