Как советское государство меняло календарь и вводило свои праздники, обычаи и обряды



Делегация Кустанайского района на областном фестивале, посвященном Дню советской молодежи. Кустанай. 1975 г.



До победы большевиков в 1917 году церковь ведала календарем, вопросами образования, в ее компетенцию входили рождения, браки и похороны граждан государства российского. Она же регулировала нормы морали и нравственности. Идеологи советской власти подвергли тщательному анализу обряды и традиции самодержавного режима, отказались от них и принялись осваивать новые обряды, вводить новые праздники.

Особое отношение новая власть продемонстрировала к религиозным обрядам и праздникам. Специальными декретами церковь была отделена от государства, ее ведомства лишены финансирования, права собственности, земли и имущества, а служители церкви - избирательных прав. Церковный брак утратил юридическую силу, вместо него граждане должны были заключать брак гражданский.

Газета «Новый путь» 26 января 1918 года оповещала кустанайцев: руководствуясь Декретом советской власти, все учреждения, предприятия и частные лица перешли к исчислению календарного времени по новому стилю - Григорианскому. До революции календарь в России был Юлианский, им и пользовалась Православная церковь, и она же была против перехода на Григорианский календарь.

А праздники были назначены такие.

11 декабря 1918 года Кустанайский отдел труда довел до сведения всех производственных союзов, фабкомов и коллективов, что на основании Постановления ЦИК и Кодекса законов о труде установлено праздновать следующие дни: 1 января - Новый год; 7 января - Рождество; 22 января - день 9 января 1905 года; 12 марта - низвержение самодержавия; 18 марта - День Парижской Коммуны; 1 мая - День Интернационала; 7 ноября - День Пролетарской революции.



Парад войск ГПУ во дворе Народного дома (сейчас - управление культуры). Кустанай. 1925 г.

День Пролетарской революции праздновали два дня: 7 и 8 ноября. Надо отметить, что в то время все праздники были политизированы и сопровождались массовыми митингами, центральное место в которых занимали войсковые части. Основной частью праздника было шествие членов партийных и профсоюзных органов, организаций и предприятий, воинских частей, милиции в колоннах со знаменами. Число участников составляло 4-5 тысяч человек. В эти дни организовывали спектакли и беседы. Так, к 5-летней годовщине Октября, информировала газета «Степная Заря», приурочили мероприятия, «ставившие задачу снижения социальной напряженности, объявлялись амнистии различным категориям преступников за исключением тяжких контрреволюционеров, взяточников и самогонщиков». На торжественных праздничных обедах обсуждались «вопросы пролетарского строительства и выражали благодарность командному и руководящему составу воинских и гражданских организаций». Красноармейцы давали клятву охранять новый режим в борьбе с международной контрреволюцией. Завершалось все чествованием государственных вождей: Ленина, Зиновьева и Троцкого. К годовщине Октября открывались значимые социальные и промышленные объекты в городе. В дни революционного праздника запрещалась торговля пивом и другими спиртными напитками, запрещалось их распитие во время демонстраций и шествий по городу.

7 ноября 1927 года праздник стал называться Днем Великой Октябрьской социалистической революции. С 1991 года во всех государствах постсоветского пространства, кроме Беларуси и Киргизии, праздник отменили.

У каждого праздника были свои особенности.

Первомай, День международной солидарности трудящихся, до 1968 года отмечали военными парадами. В 1933 году появилась новая традиция - воздушные парады. Именно 1 мая миру показали самолет «Максим Горький» и другие достижения советской авиапромышленности.

В Кустанае парад 1 мая 1923 года принимал начальник гарнизона Бабков на площади Свобода (бывшая Соборная, возле здания нынешнего КРУ). Собирались все воинские части: батальон ЧОН, 69-й пеший дивизион, губернская и уездная милиция, городская милиция, губвоенкомат, управление ГПУ, профорганизации и гражданские учреждения. Затем проходили по ул. Толстого на ул. Красного Пахаря (ул. Баймагамбетова), по которой шли на братские могилы для отдания чести павшим борцам (парк Победы). Обратно возвращались по ул. Самарской (Дулатова) на ул. Советскую (Ленина, пр. Аль-Фараби) до Губвоенкомата (пассаж Яушевых, сейчас - областной музей).

Площадь города, принимавшую демонстрантов, украшали транспоранты, знамена, портреты вождей. А с трибун, установленных обычно возле главных административных зданий, колонны демонстрантов приветствовали руководители партии и представители власти.

В 1920-е годы власти решили заменить обряд церковного венчания «красной свадьбой». Она отличалась тем, что была событием не семейным и личным, а сугубо общественным. На смену традиционным крестинам пришли «звездины», «октябрины» - революционный обычай, при котором в торжественной обстановке давалось имя новорожденному. Они проводились в рабочих клубах или заводских красных уголках. Партийные лидеры поздравляли молодых родителей и советовали называть детей новыми революционными именами: Гоэлрин, Гоэл (отзвук ленинского ГОЭЛРО), Индустрия, Люция.

На смену церковным похоронным обрядам пришли «красные похороны», без батюшки и панихид. Отпевание усопших разрешалось только при получении удостоверений о регистрации смерти в местных органах советской власти.

Однако, несмотря на мощную пропаганду, «красные свадьбы», «красные похороны» и «звездины» в голодные 1920-е годы приживались в стране не так быстро. Главной задачей жителей новой страны было выжить, им было не до праздников. Если в городах новые ритуалы как-то работали, то в деревнях крестьяне предпочитали жить по старинке - «с батюшкой», несмотря на грозные директивы. К 1930-м годам власти ослабили контроль за обязательным празднованием по директивам, а в 1943-м, в разгар Великой Отечественной, взяли курс на восстановление отношений с церковью, что улучшило положение верующих. Постепенно забылась большевистская практика торжественного наречения новорожденных типа «октябрин», но календарь остался несокрушимым советским наследием - православные отмечают Рождество в Григорианском стиле - 7 января.

Новый год по-настоящему общенациональным и семейным праздником стал с 1935 года. Накрывался праздничный стол, приглашались гости.



Празднование 28-й годовщины Октябрьской революции. Кустанай, площадь Победы. 1945 г.

Из постановления бюро Кустанайсого горкома 27 декабря 1945 года: «Оборудовать и провести общегородскую пионерскую елку на площади Свободы, организовать лыжные и конькобежные соревнования и другие виды физкультурных мероприятий, провести новогодний вечер молодежи. На собраниях по коллективам обсудить доклады хозяйственников «Итоги 1945 года и задачи на 1946 год». После чего организовать выступление коллективов художественной самодеятельности».

В 20-е, 30-е годы широко отмечали Международный Юношеский день 1 сентября. Обычно это был день массовых гуляний и карнавалов в городском саду в Кустанае.



34-я годовщина Октябрьской революции. Кустанай. 1951 г.

27 января 1937 года Кустанайский облисполком издал обязательное постановление для руководителей всех организаций, учреждений и предприятий, а также частных лиц о вывешивании флагов в революционные и траурные дни. Революционными днями считались: 23 февраля - День РККА, 8 марта - Международный женский день, 18 марта - День Парижской коммуны, 1-2 мая - Праздник Пролетарской солидарности, 6 июля - День Конституции, 1 сентября - Международный Юношеский день, 7-8 ноября - дни Октябрьской Социалистической революции, 5 декабря - Всенародный праздник (день принятия Сталинской Конституции). Траурными днями считались: день смерти В. Ленина - 21-22 января и день смерти С. Кирова - 1 декабря (действовало 2 года).

18 августа 1937 года в Кустанайской области основательно готовились к проведению Дня авиации. Облисполком, считая проведение праздника важнейшим политическим событием, обязал райисполкомы организовать широкое разъяснение трудящимся об огромном значении завоевания большевиками Северного полюса и перелете Героев Советского Союза через полюс в Америку, о значении авиации в обороне страны и социалистическом строительстве. Проведен займ для обороны страны.

15 февраля 1967 года решением Кустанайского горисполкома были внедрены в быт праздники: Праздник Зимы - 29 января; Проводы Зимы - первая декада марта; Праздник боевой Славы - 9 мая; Праздник песни - 20 мая; Праздник Березки - июнь; спортивно-водный Праздник Тобола - июнь; «с Днем рождения, мой город» - июль; Праздник книги - июль; Праздник «Золотая осень» - сентябрь; «В добрый путь, молодые солдаты» - сентябрь.