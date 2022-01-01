В селе Мичурино планировали в прошлом году открыть детский сад «Еркетай». Затем открытие перенесли на 1 октября 2024 года, но так и не открыли. Детский сад не открывается уже 5 лет, приходится возить детей в детские сады Костаная и Тобыла. Когда откроют «Еркетай»?

Виктория КНИСС. Костанайский р-н

Комментарий

- Ясли-сад ТОО «Еркетай» в селе Мичурино является частной инвестицией, - сообщила «НГ» руководитель отдела образования акимата Костанайского района Алия ТУРТКАРАЕВА. - Строительные и ремонтные работы, в том числе оснащение сада, проводились за счет предпринимателя. В октябре 2024 года детский сад получил санитарно-эпидемиологическое заключение. После чего предпринмателем была подана заявка в отдел образования на размещение государственного образовательного заказа. На сегодня идут конкурсные процедуры. Проектная мощность детского сада - 100 мест, это 4 группы. Дошкольным образованием будут охвачены дети в возрасте от 1 до 5 лет, стоящие в очереди. Заявки на получение места в саду принимаются через ИС «Электронный детский сад «Индиго». Торжественное открытие ясли-сада ТОО «Еркетай» планируется на этой неделе. Прием детей будут осуществлять с 23 октября, как завершится конкурс на госзаказ. Планируется 100 бесплатных мест за счет бюджета.