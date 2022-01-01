Об открытом участке теплотрассы во дворе дома № 60 по ул. Победы сообщила «НГ» жительница Костаная Алевтина ПОКРОВА.

- Изоляция на трубах давно обветшала, летом она прорвалась в нескольких местах, - рассказала она. - Сразу обратилась в «АйКомек» и КТЭК. Обещали до осени сделать, но вот уже отопительный сезон наступил, а трубы все еще «голые».

На месте корреспонденты «НГ» увидели трубы с ветхой изоляцией, которая местами порвана.





Трубы по Победы, 60 с ветхой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



...а местами полностью «голые» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы за общежитием по ул. Пушкина, 138, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали.





Трубы по ул. Пушкина, 138 утеплили и закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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