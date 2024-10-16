Как отметили Международный день пожилого человека в гериатрическом центре Костаная



Гости центра создали для его постояльцев атмосферу уюта и праздника Фото предоставлены центром «Sun vita»



День пожилого человека ‒ это прежде всего напоминание для молодого поколения, что старость нуждается в любви и заботе. Именно на этом сделали акцент в гериатрическом центре «Sun vita» Костаная в праздник «Серебряного возраста». В наше стремительное время не лишним будет напомнить, что ничего нет вечного: молодость со временем сменяется зрелостью, а потом и старостью.

1 октября, в Международный день пожилого человека, центр «Sun Vita» превратился в островок радости и тепла. Здесь царила атмосфера праздника: улыбки гостей, шуршание подарочных пакетов и аромат свежих фруктов наполнили зал.



Танец цыплят в исполнении гостей из детского сада



Особенное очарование празднику добавили дети. Маленькие гости из детских садов «Солнышко» и МДО «СӘБИ», ученики частной школы «АЙГЕРИМ-АЙ» и общеобразовательной школы № 21 подарили зрителям искренние эмоции и живую атмосферу, а также поделки, сделанные своими руками. Но на этом сюрпризы не закончились: обаятельные аниматоры «Gold mishki» внесли свою долю веселья и организовали незабываемый концерт постояльцам центра.

- Группа малышей из детского сада, возрастом всего 4-5 лет, подарила нашим гостям два волшебных танца: с зонтиками и «танец цыплят», а также песни и стихи – поделилась с «НГ» руководитель гериатрического центра «Sun Vita» Ирина Садвакасова. – Такие моменты всегда трогают до глубины души: дети, с их искренностью и непосредственностью, словно озаряют сердца людей «серебряного возраста». На лицах наших подопечных светились улыбки, кто-то подхватывал ритм и пританцовывал под музыку.

К поздравлениям присоединились ученики частной школы «Ақ Нұр плюс» и представители религиозного объединения «Церковь евангельских христиан-баптистов Костанайской области». Все вместе они создали удивительную атмосферу – одновременно праздничную и уютную.

- Каждый год разные организации интересуются, что можно привезти в подарок нашим пожилым на их праздник, – рассказывает Ирина Викторовна. – И, честно говоря, лучше сладостей мы ничего придумать не можем. Всё, что действительно нужно, у наших подопечных уже есть, а вот коробка конфет – это всегда приятно, ведь такие маленькие знаки внимания создают по-настоящему тёплые моменты.

Ирина Садвакасова подчеркивает, что в гериатрическом центре «Sun Vita» нет забытых людей. Здесь каждый житель чувствует себя в окружении заботы и внимания.

- Центр «Sun Vita» предназначен для тех, кому особенно трудно, и необходим круглосуточный уход и медицинская помощь, - объясняет руководитель центра. - Здесь находятся люди на постоянной или временной основе с тяжелыми, а порой неизлечимыми заболеваниями - такими, как деменция, болезнь Альцгеймера, а также те, кто столкнулся с ограниченными возможностями здоровья, перенес инсульт или перелом шейки бедра. Наши постояльцы приезжают к нам после стационарного лечения, если необходима дальнейшая медицинская помощь. Такие пациенты находятся в нашем центре в черте города, чтобы родным было удобно навещать их и оставаться рядом.



Пожилых людей поздравили аниматоры «Gold mishki»

Бытует мнение, что решение о размещении близкого человека в такой центр - признак отчуждения или недостатка участия. Но это далеко не так. Часто профессиональный уход требует не только круглосуточного внимания, но и сложной физической работы, которую не просто обеспечить в домашних условиях. Выбор в пользу центра - это не отказ от ответственности, а проявление искренней заботы. Родственники продолжают участвовать в жизни своих близких, навещая их, устраивая совместные мероприятия и показывая, что любовь не знает границ.

- А также у нас есть второй корпус нашего центра, - отмечает Садвакасова, - в 27 км от города вдоль Сарыкольской трассы, на территории бывшего детского лагеря. Это место становится временным домом для пожилых людей, чьи близкие вынуждены уехать в командировку или отпуск и не могут оставить родителей одних без внимания. Иногда случается так, что человек уходит из дома и не помнит, как вернуться. Кто-то уже не в состоянии приготовить себе еду. Мы всегда готовы подставить плечо, чтобы обеспечить безопасность и заботу.

В центре «Sun vita» жизнь идет по четкому, но мягкому расписанию: утро начинается с подъема и, если нужно, измерения давления, уровня сахара или температуры, потом завтрак, обед, тихий час, ужин...

- Для тех, кто только приехал, обязательно предусмотрена поддержка психолога, - объясняет Ирина Садвакасова. - Это важно, чтобы человек понял, где он находится и почему, и смог быстрее привыкнуть к новому окружению.

Представление о том, что пожилые люди проводят время в скуке, миф. Здесь они не одиноки, могут общаться с единомышленниками и заводить новые знакомства. Каждый день наполнен смыслом и событиями. В центре проходят творческие занятия и культурные мероприятия.

Сеть гериатрических центров «Sun vita» - это место, где о пожилых людях заботятся. Здесь всегда готовы откликнуться и помочь каждому, кто в нуждается в помощи.

Адрес: ул. 6-я Костанайская, 23/3. Тел: 8-708-475-50-10.

На правах рекламы