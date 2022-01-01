Прошу обратить внимание на трассу Михайловка - Приречное в Карабалыкском районе. Она в плачевном состоянии. Как весной ее размыло, так и стоит. Никто и ничего не делает, наверное, ждут, пока кто-нибудь не убьется ночью. Ленточки привязали, ограждение сделали и забыли. И когда планируют вспомнить, неизвестно.

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Заместитель акима Карабалыкского района Елдос МУРЖАКУПОВ в ответе на запрос «НГ» сообщил, что в паводковый период «ввиду высокого уровня талых вод» 6 автомобильных дорог районного значения подверглись переливу. В том числе трасса Михайловка-Приречное.

- 30 апреля 2024 года, а также повторно 20 августа 2024 года направлены бюджетные заявки в ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области» для выделения денежных средств на проведение текущего ремонта дороги на сумму 22,7 млн тенге, - написал Муржакупов. - Денежные средства из областного бюджета не выделены. В настоящее время рассматривается вопрос финансирования ремонта дороги за счет средств районного бюджета, ремонтные работы планируются завершить до 10 ноября 2024 года.