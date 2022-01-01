Как руководители Кустанайского казахского педучилища вошли в историю педагогики

С образованием в 1936 году Кустанайской области в отчетах обязательно указывалось, что в городе Кустанае как областном центре действуют «два техникума - русский и казахский», которые с 1937 года приобрели статус училища.

Фотография 1938 года

Фотография 1938 года выпускника Кустанайского казахского педагогического училища Сардара Сыздыкова (2-й ряд, 1-е фото слева) помогла восстановить имена преподавателей и сотрудников.



Сотрудники и выпускники Казпедучилища, 1938 г. / Семейный архив Сардара СЫЗДЫКОВА

На фотографии отображены (слева направо, по рядам): 1-й ряд - «Предметница Муратова У. Директор Каражигитов Х. Завучебной частью Ибраев Д.»; 2-й ряд - «Преподаватель Мусагулов /Мусакулов/ Т. Преподаватель Жумагазин /Джумагазин/ Т. Преподаватель Абжанова А. Преподаватель Кошеляева А. Преподаватель Хабибиулин Г. Преподаватель Ольховский Е. Е.»; 3-й ряд - «Преподаватель Алагузов О. Преподаватель Логашкин И. Е. Преподаватель Каляпин Г. Ф. Преподаватель Кадышев А. Профком Сабырханов. С-рь К./омитета/ ком./сомола/ Абдугалеев С. Преподаватель Каптелова В. П. Преподаватель Валеев А. Преподаватель Туитенов С.». 4-й ряд - «Преподаватель Эрльт А. А. Преподаватель Борщ Д. Н. Преподаватель Испердин М. Преподаватель Асанов Г. Преподаватель Корнеев Л. Бух./галтер/ Черн……»; 5-й ряд «Завхоз Лаврухин Н. Е.».

В 1937-1939 гг. директорами Казпедучилища были Х. Каражигитов и Д. Ибраев, а заведующими учебной частью Т. Джумагазин и Т. Мусакулов.



Талип Мусакулов - зав. учебной частью Казпедучилища, 1938 г. / Музей КРУ им. А. Байтұрсынұлы



Даулет Ибраев - директор Казпедучилища, 1938 г. / Музей КРУ им. А. Байтұрсынұлы

От учителя до директора

Торегалий Джумагазин пройдет путь от простого учителя до завуча Казпедучилища.



Торегалий Джумагазин. Автобиография / ГАКО

Вот что он писал в автобиографии:

«Я, Джумагазин Торегалий, родился в 1914 году в ауле № 22 Уильского района Актюбинской области Казахской ССР в семье крестьянина-бедняка Джумагаза.

Отец до Октябрьской революции занимался землепашеством и скотоводством. До 7 лет, т. е. до 1921 г., воспитывался у отца и матери. После смерти отца с 1921 г. по 1924 г. находился у матери и родных братьев Базаргалия и Барака, которые тогда работали батраками у баев.

С 1924 г. по 1930 г. воспитывался в Уильской школе, которая позже перешла в семилетнюю школу, причем находился на казенном счету. В 1930 г. летом с этой школой по командировке рано приехал в г. Актюбинск и поступил на курсы по подготовке к вузу, откуда командирован на рабфак КазПединститута, который окончил в 1931 г. и был передан в Казахский пединститут. В 1935 г. окончил педагогический институт, приехал на работу в Кустанайское педучилище, где до февраля 1939 г. работал учителем и с февраля работал зав. учебной частью.

Когда учился в институте, параллельно с учебой работал два года. С 1929 г. член комсомола. 13 мая 1938 г. Кустанайским Горкомом КП(б)К принят в кандидаты и в мае 1939 г. переведен в члены КП(б)К.

Взыскания за время работы не получал. Сейчас и родителей имею, и двое братьев, которые сейчас находятся в колхозе. Вообще из родственников осужденных, лишенных избирательских прав, служивших в войсках белых и находящихся за границей, не имею.

Джумагазин».



Личный листок по учету кадров Т. Джумагазина / ГАКО

Важным источником для исследователей становится личный листок по учету кадров.

К л /делу № _____ Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ

(на каждой вопрос ответ писать точно и разборчиво)

Фамилия Джумагазин.

Имя Торегалий.

Отчество -

1. Пол: муж.

2. Год и месяц рождения: 1914 г.

3. Место рождения (по существующему административному делению): аул № 22 Уильского района Актюбинской обл. КазССР.

4. Национальность: казах.

5. Подданство: гр-н Сов. Союза.

6. Соц. происхождение а) быв. сословие, звание родителей: крестьян.-бедняк.

б) основное занятие родителей:

- до Октябрьской революции: землепашество и скотоводство.

- после Октябрьской революции: колхозники.

7. Основная профессия (занятие): учитель.

8. Стаж по этой профессии: с 1935 - по настоящ.

9. Соц. положение: служащий.

10. Партийность: член КП(б)К.

11. Парт. стаж: с мая 1939 г. № п/б 2938865 или канд. карт. -

12. Пребывание в ЛКСМК: с 1929 г. по 1939 г.

13. Состоял ли в др. партиях (каких, где, с какого по какое время): не состоял.

14. Были ли колебания в проведении линии партии, участвовал ли в оппозициях и антипартийных национал-уклонистических группировках (каких, когда): не было.

15. Состоял ли ранее в ВКП(б): нет, с какого по какое время: -, причины исключения или выбытие -

16. Членом какого профсоюза состоит и с какого года: член Союза НСШ с 1932 г.

17. Образование: высшее.

Таблица 2. Личный листок по учету кадров

Название учебного заведения (вуза, комвуза, техникума, школы и его местонахождение) (указать все уч. заведения, в которых обучался) Название факультета, отделения Окончил или нет Дата (м-ц год) вступления Оконча- ния или ухода Продолжи- тельность обучения (лет, м-ц) Если не окончил, то с какого курса ушел Какую узкую специальность получил в результате окончания уч. заведения Общее и специальное 1) 7-летка Уильский, Актюбинская обл. 2) КазГосрабфак Алма-Ата 3) КазПедИнститут Алма-Ата _ _ Физ-мат. фак нет да да 1924 1930 1931 1930 1931 1935 6 л. 1 г. 4 г. 7 кл. - - Учит. ср. шк. по мат-ке

21. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности на момент заполнения личного листка (включая службу и учебу)

Таблица 3. Информация о трудовой деятельности с личного листка

Дата (м-ц, год) Должность или выполняемая работа Подробное название учреждения, организации или предприятия Местонахождение учреждения или предприятия (указать город, какой области) Вступл. уход 1/09-1924 1/06-1930 учащийся Уильская шк. 7-летка Актюбинская июнь1930 авг.1930 курсант Курс по подготовке гор. Актюбинск сент.1930 июнь1931 студент КазГосрабфак г. Алма-Ата сент. 1931 июнь 1935 студент КазПединститут г. Алма-Ата нояб.1932 июнь 1933 учитель ФЗУ типография г. Алма-Ата сент.1933 … 1934 учитель Педтехникум г. Алма-Ата сент.1935 янв. 1939 учитель Педучилище г. Кустанай февр.1939 июль 1939 зав. учебной частью Педучилище г. Кустанай

В системе народного образования

Когда в 1939 году на базе Казпедучилища будет создан Кустанайский учительский институт, то его первыми директорами и заведующими учебной частью станут бывшие руководители училища: Даулет Ибраев, Торегалий Джумагазин и Талип Мусакулов.

Заведующий учебной частью и затем директор Казпедучилища Ибраев всю жизнь посвятил работе в системе народного образования: был директором казахской средней школы И. Алтынсарина, казахской средней школы № 22; учителем школы-интерната № 1, станет первым директором Кустанайского учительского института в 1939 г. и затем заместителем заведующего Кустанайского облоно, получил звание отличника народного просвещения КазССР, заслуженного учителя школы Казахской ССР. Сейчас в Костанайском региональном университете им. А. Байтұрсынұлы открыта именная аудитория Даулета Ибраева.

Бывший заведующий учебной частью Казпедучилища капитан Мусакулов, как заместитель редактора фронтовой газеты «На разгром врага» (на казахском языке) Брянского фронта, был награжден Орденом Отечественной войны первой и второй степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За боевые заслуги».



Наградной лист Талипа Мусакулова / Семейный архив Альмерека МУСАКУЛОВА

В послевоенный период кандидат педагогических наук, доцент Талип Мусакулов станет автором первого учебника по ботанике на казахском языке, а также 4-томного словаря биологических научных терминов (Казахско-русский терминологический словарь: термины биологии. Изд-во Академии наук Казахской ССР, 1962). Его именем названа средняя школа Райымбекского района Алматинской области. Мусакулова чтут как первого заведующего кафедрой методики обучения ботаники в КазНПУ им. Абая.

Бывший заведующий учебной частью Казпедучилища Торегалий Джумагазин в 1939 году стал директором Кустанайского учительского института и затем переведен на должность заведующего сектором педагогических училищ Наркомпроса КазССР. В Министерстве обороны СССР имеются краткие сведения об участнике Великой Отечественной войны: «Джумагазин Торегалий. Дата рождения: 20.08.1914. Место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, аул 22. Воинское звание: политрук».



Торегалий Джумагазин / Фото с сайта pamyat-naroda.ru

В послевоенный период (1947-1950 гг.) Джумагазина назначают заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Казахстана. В 1955 году он получает ученую степень кандидата философских наук и становится одним из ведущих ученых в области общественных наук. С 1961 по 1964 гг. являлся ответственным редактором многотомного издания трудов Института философии и права в Академии наук КазССР.

Сохранилось старинное здание, в котором располагалось Кустанайское казахское педагогическое училище в 1930-е годы, а в настоящее время - Костанайский гуманитарный колледж.



Здание Кустанайского казахского педагогического училища (1930-е гг.)



Здание современного Костанайского гуманитарного колледжа, ул. Аль-Фараби, 109

Во второй половине 1930-х гг. Казпедучилище (во главе со своими первыми руководителями) стало кузницей подготовки педагогических кадров для казахских школ в Кустанайской области.

По материалам монографии: Легкий Д. М. От техникума к училищу. Становление системы среднего специального образования в городе Костанае (1923 -1941 годы). Костанай, 2024.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы







