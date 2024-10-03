В Житикаре незаконно вырубают деревья по адресу 6 микрорайон, дом 70. Для прокладывания наземной теплотрассы через детскую площадку. Где экологи?

Мади ЖАБУЛОВ, Житикара

Комментарий

- Договор на строительно-монтажные работы № 77 от 20.05 2024 года заключен с ТОО «Строй Инжиниринг Компани», - ответил на запрос «НГ» и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Житикаринского района Серик ЖАКСЫБАЕВ. - Разрешение на вырубку деревьев не было получено. Восстановление вырубленных деревьев во время производства работ в проектной смете не предусмотрено. Детская площадка затронута не будет.

- Эта территория в ведении не городского акимата, а комбината, - ответили нам представители ТОО «Строй Инжиниринг Компани». - Разрешения на вырубку деревьев у нас никто не просил. Местные жители сами попросили срубить их. Это обычный карагач, не какие-то благородные деревья.