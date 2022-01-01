1 октября в Костанае начался отопительный сезон, поэтому мы возобновляем нашу традиционную рубрику.

О первом открытом участке теплотрассы в Костанае «НГ» сообщила читательница Гульзада.

- Теплотрасса открыта в нескольких местах прямо за студенческим общежитием по ул. Пушкина, 138, - рассказала она. - Часто хожу мимо, летом даже замечание молодым людям, которые там курили, делала. Не уверена, что по их вине сгорела обмотка. Но изоляции нет в нескольких местах.

На месте корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу среднего диаметра с прорехами в изолирующем материале в нескольких местах.





Ул. Пушкина,138. Теплотрасса открыта в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 110 по ул. Шаяхметова, о которой мы писали две недели назад, стала еще больше. Свалка во дворе дома № 117 по ул. Тауелсиздик за это же время расползлась почти на весь двор.



Ул. Шаяхметова, 110. Свалка за две недели стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Ул. Тауелсиздик, 117. Мусор не вывозят и он постепенно расползается на весь двор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!