По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 67 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 63 года, невесте - 58 лет;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 57 новорожденных: 29 девочек и 28 мальчиков. Имена недели: Нуриддин, Мади, Даниал, Айбар, Никита, Жанислам, Камиль, Мирон, Егор, Жания, Амели, Есения, Афина. Самому молодому папе - 18 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - столько же;

- умерли 68 человек: 33 женщины и 35 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 295 вызовов, из них 1 508 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 375;

- поступило 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 25 человек, в том числе 20 доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 498 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 362 человека, из них поместили 323: 305 мужчин и 18 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершено 122 выезда, из них 29 на пожары, 78 на случаи горения, 14 на аварийно-спасательные работы. Спасены при АСР 15 человек, в том числе 2 ребенка. При пожаре спасены 3 человека, эвакуированы 8 человек, из них детей - 3;

- в областной центр крови обратились 305 человек, 230 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1184 правонарушения;

- за прошедшую неделю выявлено 2 996 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 25 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При помощи камер видеонаблюдения выявлено 1061 правонарушение.