30 марта 2023 года наш 9-этажный дом № 131 по ул. Алтынсарина, который находится в самом центре города (магазин «Кайнар», Зеленый базар), собрав подписи 90% жильцов и фото двора, обратился в акимат Костаная, а именно к акиму Марату Жундубаеву, с просьбой поменять асфальтовое покрытие и сделать реконструкцию двора. Все это не менялось с дня постройки дома в 1987 году.

Нам ответили 4 апреля 2023 года (лично за ответом приехала). Цитата: «В связи с большим объемом работ ваша дворовая территория включена в план работ в рамках текущего ремонта внутриквартальной территории на 2024 год».

Это письмо я пишу 1 октября 2024 года - ничего не изменилось в нашем дворе. Возможно, бюджет уже потрачен? Или нам зимой будут укладывать асфальт? На снег, для отчетности.

В феврале 2024 года к нам домой пришла девушка с анкетой для опроса населения. Я специально записала название «Мониторинг общественно-политической ситуации в Костанайской области на 2023 год». Один из вопросов: «Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что Казахстан должен стать «слышащим государством», можете ли вы сказать, «слышит» или «не слышит» государство своих граждан в последние 2-3 месяца?»

Для чего этот опрос? Или для кого?

Наш дом ждет от вас, аким города Костаная Марат Кунисбайулы Жундубаев, выполнения ваших обещаний!

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай