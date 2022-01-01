Депутат мажилиса Нургуль Тау предлагает регулировать сдачу квартир в аренду - так же, как гостиничный бизнес. Необходима ли такая мера со стороны государства? Да. Необходимо установить предельные цены на аренду, учитывая состояние жилья.

Да. Это увеличит поступления в бюджет, а также защитит права арендаторов.

Нет. Такое регулирование еще больше уведет сферу аренды жилья в «тень».

Нет. Сфера аренды жилья станет источником дохода для налоговиков и полицейских.

