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Куда пойти с 3 по 9 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол 

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

5 октября,

12.00

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

9 октября,

19.00

«Қозы Көрпеш-Баян Сұлу», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары

10 октября,

19.00

«Қоштасқым келмейді!..», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

5 октября,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

6 октября,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

«Краски жизни», выставка  дипломных работ учеников художественной школы им. А. И. Никифорова

В течение месяца

Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

5 октября,

18.00

Ретро-квартирник с Tarsi 2.0.  Лучшие хиты ретро и современности, гремевшие на весь мир в исполнении большого симфонического оркестра TARSI:  Boney M,  Michael Jackson, Modern talking, Gloria Gaynor Adele, и легендарные композиции наших соотечественников Батырхана Шукенова и Мурата Насырова. 5+. Детям с 5 лет необходимо приобретать билеты

7 октября,

19.00

 Ne prosto orchestra представит культовый саундтрек-концерт из нашумевшего турецкого сериала «Великолепный век».  Детям до 7 лет вход запрещен. Приобретается индивидуальный билет на ребенка от 7 лет

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

10 октября,

18.30

Концерт Tynda Music, «Love is... Легендарные саундтреки любви»

 

Спортафишка

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Каспий»

Костанай, СРК «Костанай»

8-9 октября, 19.00