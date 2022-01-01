Куда пойти с 3 по 9 октября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
5 октября,
12.00
|
«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
|
9 октября,
19.00
|
«Қозы Көрпеш-Баян Сұлу», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары
|
10 октября,
19.00
|
«Қоштасқым келмейді!..», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
|
5 октября,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
|
6 октября,
12.00
|
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
|
В течение месяца
|
«Краски жизни», выставка дипломных работ учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
|
В течение месяца
|
Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
|
5 октября,
18.00
|
Ретро-квартирник с Tarsi 2.0. Лучшие хиты ретро и современности, гремевшие на весь мир в исполнении большого симфонического оркестра TARSI: Boney M, Michael Jackson, Modern talking, Gloria Gaynor Adele, и легендарные композиции наших соотечественников Батырхана Шукенова и Мурата Насырова. 5+. Детям с 5 лет необходимо приобретать билеты
|
7 октября,
19.00
|
Ne prosto orchestra представит культовый саундтрек-концерт из нашумевшего турецкого сериала «Великолепный век». Детям до 7 лет вход запрещен. Приобретается индивидуальный билет на ребенка от 7 лет
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
|
10 октября,
18.30
|
Концерт Tynda Music, «Love is... Легендарные саундтреки любви»
Спортафишка
|
Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Каспий»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
8-9 октября, 19.00
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.