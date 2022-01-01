Производственники считают, что перемены будут им совсем не на пользу

Проект приказа министра промышленности и строительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах заключения и расторжения специального инвестиционного контракта» был размещен на портале «Открытые НПА». Не все обладатели таких контрактов и претенденты на них участвовали в обсуждении, вообще заметили документ. А он существенно меняет условия этой формы государственной поддержки.

Например, если прежде специальный инвестиционный контракт заключался на срок до 15 лет, то предлагается ограничить его действие 3 годами. Появляются серьезные встречные обязательства у бизнеса. Причем они одни и те же для всех отраслей.

Смысл инвестиционных контрактов - в освобождении от таможенных пошлин при выпуске товаров с территории свободного склада. Это существенно для предприятий, которые постоянно импортируют сырье, комплектующие для своих производств. Интерес государства тоже понятен - создавать для бизнеса условия, чтобы доля импорта, зависимость от него снижались. Тут главное - достичь взаимоприемлемого баланса.



Обсуждение на портале уже завершилось. НПП «Атамекен» за это время успела подготовить заключение по нему. Требуется подкрепить его голосами из регионов.

В палату предпринимателей Костанайской области обратилось АО «Баян Сулу», имеющее действующий специальный инвестиционный контракт. По словам руководителя отдела юридической службы АО Жанары ГАЛИЕВОЙ, предприятие полностью поддерживает экспертное заключение, подготовленное НПП РК «Атамекен». И обращает внимание на подпункт 2) пункта 7 проекта приказа, в соответствии с которым специальный инвестиционный контракт заключается для реализованных проектов на 3 года с установлением встречных обязательств по повышению локализации производства не менее 10%.

- Считаем, что требование не учитывает специфику отраслей, - сказала Галиева, - в частности, кондитерской промышленности. Мы всегда будем завозить какао-бобы. Они в Казахстане не растут. Сахар в РК есть, но полностью казахстанские сахарники нас обеспечить не могут. Конечно, мы перерабатываем сырье, производим тертое какао, какао-масло, но встречные обязательства по локализации слишком высоки.

Кроме того, проектом четко не регламентирована процедура продления действующего контракта, а также отсутствует норма, гарантирующая стабильность условий в период срока его действия.

На отраслевом совете решено поддержать уже имеющиеся пункты заключения НПП РК «Атамекен» и направить предложения костанайцев для включения их в этот документ.