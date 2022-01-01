

Алишер Суймаков - единственный аритмолог в Костанайской области / Фото Байбатыра ЖАКУПОВА

Более двух лет назад, после прочтения статьи Елены Пикельной о проблемах и состоянии дел в областном кардиоцентре Лобкова Д. В., мне тоже пришлось написать небольшую статью в поддержку кардиоцентра (КЦ), поскольку я, как житель г. Костаная, практически не имел информации о существовании, а тем более о проблемах этого медучреждения. Спасибо «Нашей Газете», что она осветила работу КЦ и его проблемы.

Получилось так, что в июне этого года мне пришлось самому быть пациентом ОКЦ, где я был прооперирован.

Через вашу газету хотелось бы поблагодарить врача Суймакова Алишера Бериковича за успешно проведенную операцию. За неделю пребывания в этой клинике я на себе испытал профессионализм и чуткое внимание этого врача. Оказывается, есть такая должность врачебная - интервенционный аритмолог.

При общении с руководителем ТОО «Областной кардиоцентр» Лобковым Д. В. я узнал, что Алишер Берикович - единственный врач-аритмолог в нашей области, а этому уже опытному специалисту всего 30 лет. Кстати, 18 июля ему исполнится 31 год. Опять же, через вашу газету хотелось бы поздравить Алишера Бериковича с днем рождения.

Лично мне он сперва удалил ранее имплантированный дефибриллятор в связи с истечением срока эксплуатации, а затем установил новый. Операция прошла успешно. Вот такие молодые профессионалы работают в наших клиниках!

И мне было приятно узнать, что Алишер Берикович наш, костанайский. Родился и вырос в Аулиекольском районе, окончил Карагандинский мединститут, затем учился и работал в Национальном научном кардиохирургическом центре. С 2021 года работает в Костанайском КЦ аритмологом. При беседе с ним мне было приятно осознавать, что он наш, местный, он нашел в жизни то, что ему нравится делать, что он пока единственный специалист в нашей области, у него все получается и этим он приносит пользу обществу.

В Японии про таких людей говорят, что он нашел свой икигаи и причем нашел это в городе Костанае.

От благодарного пациента хочу еще раз сказать большое спасибо этому КЦ, Лобкову Д. В., что он находит таких специалистов и работает с ними. Они делают все возможное и даже невозможное.

Б. ЖАКУПОВ, Костанай