Я гражданка РК. Сейчас проживаю в Германии, у меня ВНЖ. В этом году мне нужно заменить удостоверение личности, а также продлить загранпаспорт. Могу ли я это сделать заранее, за два месяца? Какие документы для этого необходимо подать?

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На вопрос отвечает начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ:

- В соответствии с законодательством Республики Казахстан вы можете заменить удостоверение личности заранее. Для этого обязательно нужно явиться в ЦОН в Казахстане, не обязательно по месту прописки и жительства. Нужно предоставить сотрудникам старое удостоверение личности и загранпаспорт. Оба документа будут заменены в течение 15 рабочих дней. Нужно обязательно оплатить госпошлину - 0,2 МРП (738 тенге с учетом НДС).

Для замены паспорта гражданина РК объемом:

24 страницы - 14 768 тенге (4 МРП, для детей до 16 лет);

36 страниц - 29 536 тенге (8 МРП);

48 страниц - 44 304 тенге (12 МРП);

Также можно ускорить получение этих документов. Для удостоверения личности: 1-я категория срочности - до 3 рабочих дней - 3 011,12 тенге (с НДС - 3 372 тенге), 2-я категория срочности - до 5 рабочих дней - 1 581,14 тенге (1 771 тенге с учетом НДС) и 3-я категория срочности - до 7 рабочих дней - 6 05,31 тенге (678 тенге с учетом НДС).

Паспорт можно получить в течение 15 рабочих дней. Если вам он понадобится срочно, то нужно будет уплатить отдельную пошлину.

В крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте за ускоренное оформление в течение одного рабочего дня - 4 983 тенге, двух рабочих дней - 2 752 тенге.

В областных центрах, например в Костанае, можно получить в течение 3 рабочих дней за 4 983 тенге, в течение 5 рабочих дней - за 2 752 тенге.

В остальных населенных пунктах доступно ускоренное оформление в течение 7 рабочих дней, оно будет стоить 1 116 тенге.