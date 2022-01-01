По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 62 года, невесте - 60 лет;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 67 новорожденных: 33 девочки и 34 мальчика. Имена недели: Самира, Сафи, Ксения, Дильназ, Амели, Нурай, Тамерлан, Савелий, Эмиль, Даниял, Леон, Нурислан, Гордей. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 44 года;

- умерли 39 человек: 17 женщин и 22 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 323 вызова, из них 1 397 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 493;

- поступило 30 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 40 человек, 32 человека доставлены в больницу.

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 531 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 366 человек, из них поместили 350: 321 мужчину и 29 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершено 70 выездов, из которых 40 зарегистрированы по форме ЧС-1, из них: 25 - ЧС природного характера, 15 - пожары, 35 - случаи горения, 17 - аварийно-спасательные работы, 3 - поисково-спасательные работы. Спасено при АСР - 5 человек, эвакуирован - 151 человек, из них 27 - дети. При пожарах эвакуировано - 40 человек, из них 3 - дети;

- в областной центр крови обратились 198 человек, 149 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП:

- разысканы 3 без вести пропавших;

- выявлены 2 548 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 37 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.