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Куда пойти с 18 по 24 Июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка самодеятельного художника Байжана Умарова «Моя земля»

В течение месяца

Выставка исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

19 июля,

18.30

Концерт камерного ансамбля Tynda music. Новая и уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди. Впервые в Казахстане прозвучат одни из самых известных произведений великого итальянского композитора в совершенно новой форме.

Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно

«Орион» (бывший ДК Текстильщик)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

19 июля,

19.30

Вечер памяти Михаила Горшенева. В программе лучшие песни группы «Король и Шут». Сценки из театра TODD

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Кубок. Лига Европы УЕФА. «Тобол» - «Ружомберок» (Словакия)

Костанай, стадион «Центральный»

18 июля, 20.00