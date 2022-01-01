О свалке во дворе дома по ул. Победы, 60 «НГ» сообщила жительница Костаная Наталья БРЕДУН.

- Контейнеры в нашем дворе почти всегда чистые, мусор стараются вывозить регулярно, но мусор скапливается за контейнерами, - сообщила читательница. - И его никто не вывозит. Скопилось уже много всяких отходов.

На месте корреспонденты «НГ» увидели бытовой мусор.



По ул. Победы, 60 мусор скапливается между контейнерами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О свалке во дворе дома по ул. Гоголя, 115 «НГ» сообщила жительница этого двора Асель ОСПАНОВА.

- Огромная свалка лежит между многоэтажкой и гаражами, неоднократно жаловались в iKomek, ПКСК, но ничего не вывезли! - возмутилась женщина. - Свалка все больше и больше.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели огромную кучу мусора.



Завалы по ул. Гоголя, 115 / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома по ул. Бородина, 144 спустя две недели так и не убрали, во дворе по ул. Баймагамбетова, 170 стала еще больше.



Свалку по ул. Бородина, 144 спустя две недели так и не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Свалка по ул. Баймагамбетова, 170 стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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