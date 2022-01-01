Благотворительный проект

Мечта становится ближе

В 143-м туре сборы сложились вполне удачно

Для того чтобы удовлетворить заявки обоих участников, хватило бы одного миллиона тенге. В итоге собрано было больше - 1 154 109 тенге.

Как обычно, в самом начале напомним некоторые особенности наших отчетов о сборах. Собираем выписки от участников и подсчитываем суммы мы в среду - четверг. Комиссия решает, кому передать поступления в редакцию (если таковые имеются) и взнос генерального спонсора в четверг - пятницу. Потом следуют выходные дни. Статья с итогами прошедшего тура пишется и сдается в печать в понедельник - вторник. И только в четверг выходит газета и делается публикация на сайте «НГ».

То есть между подведением итогов и публикацией проходит неделя. В этот период на карты участников могут поступать какие-то средства, но мы их учесть уже не можем. Разумеется, если вы отправили деньги по реквизитам, указанным в статье, они попадут адресату. Поверьте, эти люди настолько нуждаются в них, что дополнительные суммы не бывают лишними. К тому же в игру всегда вступает инфляция, цены могут вырасти даже за время одного тура. Но в любом случае, если вы обращаетесь в редакцию с просьбой уточнить, дошел ли ваш взнос до адресата, мы связываемся с участниками и узнаем, как обстоят дела.

Итоги сборов 143-го тура подведены по состоянию на 10 июля, когда участники предоставили нам выписки с «Каспи-голд».

Уже билеты есть


20 июля Жан уезжает в Кызылорду / Фото Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

13-летний Жан Жумахан из Костаная, как и все дети, страдающие ДЦП, нуждается в регулярных курсах реабилитации. Поскольку, кроме Жана, в реабилитации нуждается и его младшая сестренка, родители стараются подобрать клинику, где процедуры максимально помогали бы обоим детям. А это не так просто, учитывая, что у них разные диагнозы. Такая клиника была найдена в Кызылорде. Там один курс для Жана стоит 500 000 тенге.

В ходе этого тура на банковскую карту для мальчика поступило 48 взносов на общую сумму 703 895 тенге и еще 20 000 наличными внесла наша читательница, пожелавшая сохранить анонимность. Таким образом, сбор для Жана составил 723 895 тенге. Для Жана тур сложился очень удачно, избыток пойдет на оплату дополнительных процедур.

- От всей души благодарю за понимание, за добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку, - сказала мама Жана Эльмира БЕКЖАНОВА. - Приятно знать, что такие люди есть рядом. Желаю процветания, добра, благополучия, гармонии и счастья «Нашей Газете» и всем людям, которые откликнулись на нашу просьбу о помощи!

Как сообщила Эльмира, 20 июля семья выезжает в Кызылорду и пробудет там до 25 августа, пока дети на пройдут каждый свой курс реабилитации.

«Космос» ждет


Балшекер пройдет реабилитацию в августе / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная страдает ДЦП, но за годы борьбы с болезнью смогла добиться определенных успехов. Девушка может самостоятельно уверенно стоять и ходить с поддержкой. Следующий этап - самостоятельная ходьба - вполне достижим, но для этого требуется прилагать много усилий. Балшекер очень трудолюбивая и целеустремленная, нужно только ездить на реабилитации, поэтому вопрос часто упирается в деньги. Занятия на тренажере «Космос» у девушки уже были, они ей помогают, теперь впереди очередной курс стоимостью 500 000 тенге.

На карту Балшекер Кстаувой поступило 42 взноса на общую сумму 230 214 тенге. Поскольку второму участнику денег собрали даже с избытком, комиссии не пришлось решать, в чью пользу пойдет взнос генерального спонсора проекта «Нужные деньги» - 200 000 тенге. Таким образом, итог составил 430 214 тенге, то есть до полной суммы не хватает чуть менее 70 тысяч, поездка все равно состоится. В крайнем случае, можно будет взять немного меньше занятий на тренажере.

- Вся моя семья благодарна «Нашей Газете» и проекту «Нужные деньги», - поблагодарила Балшекер. - Вы сыграли важную роль в моей жизни, потому что, если бы не проект, я давно опустила руки и потеряла надежду на хорошее. Спасибо огромное от меня и моих родителей.

Курс реабилитации в столице у Балшекер начнется в августе.

О тех, кому помогли

7-летнему Адилбеку Булату наши читатели помогали в 141-м туре. Требовалось оплатить курс реабилитации в челябинской клинике «Сакура», где лечатся многие маленькие костанайцы, страдающие ДЦП. Мы связались с мамой мальчика, чтобы узнать о его новых успехах.

- Все прошло успешно, - сообщила Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Так как Адилбек уже в осознанном возрасте, знает, для чего ему необходимы занятия, он работает в полную силу и сам видит свои результаты, которые его радуют. Научился уверенно и спокойно ходить со скандинавскими палками. Научился ходить с выпадами на высоких коленях, именно этому навыку мы учились долгих три года. И конечно же, заметно окреп. Хотели бы сказать слова благодарности всей комиссии проекта, редакции газеты и всем читателям. Огромное спасибо. Результаты Адилбека, конечно, очень радуют нас, сейчас мы отдыхаем, наслаждаемся теплыми деньками и готовимся идти уже во 2-й класс.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 144-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 143-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

200 000

Генеральный спонсор - ТОО «КазНефть»

Балшекер Кстаувой

20 000

Читательница, пожелавшая остаться неизвестной

Жану Жумахану

Поступления на личные карты участников: 703 895 + 230 214 = 934 109

1 000

Айдана Е.

Жану Жумахану

700

Медет Т.

Жану Жумахану

8 000

Яна М.

Жану Жумахану

1 101

Фархад Т.

Жану Жумахану

555

Адилет М.

Жану Жумахану

5 000

Владимир К.

Жану Жумахану

5 000

Екатерина Л.

Жану Жумахану

2 000

Ильнара Х.

Жану Жумахану

950

Дарья П.

Жану Жумахану

2 000

Аскар У.

Жану Жумахану

3 000

Ренат Ж.

Жану Жумахану

5 000

Ораз Т.

Жану Жумахану

1 000

Слушаш Т.

Жану Жумахану

1 000

Тлектес Ш.

Жану Жумахану

2 000

Ботакоз К.

Жану Жумахану

100

Екатерина Б.

Жану Жумахану

1 000

Амир А.

Жану Жумахану

5 598

Асемгуль А.

Жану Жумахану

1 000

Болат С.

Жану Жумахану

1 000

Сауле Б.

Жану Жумахану

2 000

Светлана С.

Жану Жумахану

2 500

Рауан Ж.

Жану Жумахану

1 000

Сабиржан Т.

Жану Жумахану

200 000

С карты другого банка

Жану Жумахану

100 000

Тимур С.

Жану Жумахану

1 000

Бахтияр Т.

Жану Жумахану

5 000

Нурлан М.

Жану Жумахану

500

Ирина Д.

Жану Жумахану

1 000

Лариса Ч.

Жану Жумахану

10 000

Ирина Б.

Жану Жумахану

1 000

Сергей Ф.

Жану Жумахану

30 000

Павел Л.

Жану Жумахану

200

Жарылхан Г.

Жану Жумахану

2 000

Эрик У.

Жану Жумахану

2 000

Татьяна М.

Жану Жумахану

250 000

Азамат Ж.

Жану Жумахану

131

Айбек У.

Жану Жумахану

7 500

Кайсар Ш.

Жану Жумахану

10 000

Арман Ж.

Жану Жумахану

20 000

Абдурахман И.

Жану Жумахану

2 000

Руслан С.

Жану Жумахану

2 000

Данияр К.

Балшекер Кстаувой

2 000

Татьяна Б.

Балшекер Кстаувой

1 000

Бахиткуль К.

Балшекер Кстаувой

950

Дарья П.

Балшекер Кстаувой

500

Сергей К.

Балшекер Кстаувой

5 000

Любовь М.

Балшекер Кстаувой

1 000

Александр Б.

Балшекер Кстаувой

1 000

Alexander B.

Балшекер Кстаувой

100 000

С карты другого банка

Балшекер Кстаувой

1 000

Жарылхан Г.

Балшекер Кстаувой

3 000

Андрей К.

Балшекер Кстаувой

10 000

Азамат Ж.

Балшекер Кстаувой

500

Лариса Ч.

Балшекер Кстаувой

1 000

Елена А.

Балшекер Кстаувой

3 000

Станислав Д.

Балшекер Кстаувой

1 000

Айнур К.

Балшекер Кстаувой

1 349

Бекжан Д.

Балшекер Кстаувой

7 000

Арман Ж.

Балшекер Кстаувой

2 000

Ансар К.

Балшекер Кстаувой

3 000

Гульнара К.

Балшекер Кстаувой

1 000

Кульшат Ж.

Балшекер Кстаувой

500

Александр К.

Балшекер Кстаувой

2 000

Юлия Г.

Балшекер Кстаувой

2 000

Виталий И.

Балшекер Кстаувой

5 000

Римкеш Д.

Балшекер Кстаувой

2 000

Ильнара Х.

Балшекер Кстаувой

2 500

Татьяна Б.

Балшекер Кстаувой

16 000

С карты другого банка

Балшекер Кстаувой

1 000

Тлектес Ш.

Балшекер Кстаувой

2 415

Вера Д.

Балшекер Кстаувой

2 000

Орынбасар С.

Балшекер Кстаувой

10 000

Турсынай ^.

Балшекер Кстаувой

7 500

Кайсар Ш.

Балшекер Кстаувой

1 000

Роман Б.

Балшекер Кстаувой

1 000

Ибагуль Б.

Балшекер Кстаувой

5 000

Алмат И.

Балшекер Кстаувой

5 000

Вячеслав Л.

Балшекер Кстаувой

5 000

КАДИР М.

Балшекер Кстаувой

10 000

Владимир Д.

Балшекер Кстаувой

1 000

Тлектес Ш.

Балшекер Кстаувой

1 000

Максим Д.

Балшекер Кстаувой

Итого: 1 154 109