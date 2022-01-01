В 143-м туре сборы сложились вполне удачно

Для того чтобы удовлетворить заявки обоих участников, хватило бы одного миллиона тенге. В итоге собрано было больше - 1 154 109 тенге.

Как обычно, в самом начале напомним некоторые особенности наших отчетов о сборах. Собираем выписки от участников и подсчитываем суммы мы в среду - четверг. Комиссия решает, кому передать поступления в редакцию (если таковые имеются) и взнос генерального спонсора в четверг - пятницу. Потом следуют выходные дни. Статья с итогами прошедшего тура пишется и сдается в печать в понедельник - вторник. И только в четверг выходит газета и делается публикация на сайте «НГ».

То есть между подведением итогов и публикацией проходит неделя. В этот период на карты участников могут поступать какие-то средства, но мы их учесть уже не можем. Разумеется, если вы отправили деньги по реквизитам, указанным в статье, они попадут адресату. Поверьте, эти люди настолько нуждаются в них, что дополнительные суммы не бывают лишними. К тому же в игру всегда вступает инфляция, цены могут вырасти даже за время одного тура. Но в любом случае, если вы обращаетесь в редакцию с просьбой уточнить, дошел ли ваш взнос до адресата, мы связываемся с участниками и узнаем, как обстоят дела.

Итоги сборов 143-го тура подведены по состоянию на 10 июля, когда участники предоставили нам выписки с «Каспи-голд».



Уже билеты есть



20 июля Жан уезжает в Кызылорду / Фото Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

13-летний Жан Жумахан из Костаная, как и все дети, страдающие ДЦП, нуждается в регулярных курсах реабилитации. Поскольку, кроме Жана, в реабилитации нуждается и его младшая сестренка, родители стараются подобрать клинику, где процедуры максимально помогали бы обоим детям. А это не так просто, учитывая, что у них разные диагнозы. Такая клиника была найдена в Кызылорде. Там один курс для Жана стоит 500 000 тенге.

В ходе этого тура на банковскую карту для мальчика поступило 48 взносов на общую сумму 703 895 тенге и еще 20 000 наличными внесла наша читательница, пожелавшая сохранить анонимность. Таким образом, сбор для Жана составил 723 895 тенге. Для Жана тур сложился очень удачно, избыток пойдет на оплату дополнительных процедур.

- От всей души благодарю за понимание, за добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку, - сказала мама Жана Эльмира БЕКЖАНОВА. - Приятно знать, что такие люди есть рядом. Желаю процветания, добра, благополучия, гармонии и счастья «Нашей Газете» и всем людям, которые откликнулись на нашу просьбу о помощи!

Как сообщила Эльмира, 20 июля семья выезжает в Кызылорду и пробудет там до 25 августа, пока дети на пройдут каждый свой курс реабилитации.



«Космос» ждет



Балшекер пройдет реабилитацию в августе / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная страдает ДЦП, но за годы борьбы с болезнью смогла добиться определенных успехов. Девушка может самостоятельно уверенно стоять и ходить с поддержкой. Следующий этап - самостоятельная ходьба - вполне достижим, но для этого требуется прилагать много усилий. Балшекер очень трудолюбивая и целеустремленная, нужно только ездить на реабилитации, поэтому вопрос часто упирается в деньги. Занятия на тренажере «Космос» у девушки уже были, они ей помогают, теперь впереди очередной курс стоимостью 500 000 тенге.

На карту Балшекер Кстаувой поступило 42 взноса на общую сумму 230 214 тенге. Поскольку второму участнику денег собрали даже с избытком, комиссии не пришлось решать, в чью пользу пойдет взнос генерального спонсора проекта «Нужные деньги» - 200 000 тенге. Таким образом, итог составил 430 214 тенге, то есть до полной суммы не хватает чуть менее 70 тысяч, поездка все равно состоится. В крайнем случае, можно будет взять немного меньше занятий на тренажере.

- Вся моя семья благодарна «Нашей Газете» и проекту «Нужные деньги», - поблагодарила Балшекер. - Вы сыграли важную роль в моей жизни, потому что, если бы не проект, я давно опустила руки и потеряла надежду на хорошее. Спасибо огромное от меня и моих родителей.

Курс реабилитации в столице у Балшекер начнется в августе.

О тех, кому помогли

7-летнему Адилбеку Булату наши читатели помогали в 141-м туре. Требовалось оплатить курс реабилитации в челябинской клинике «Сакура», где лечатся многие маленькие костанайцы, страдающие ДЦП. Мы связались с мамой мальчика, чтобы узнать о его новых успехах.

- Все прошло успешно, - сообщила Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Так как Адилбек уже в осознанном возрасте, знает, для чего ему необходимы занятия, он работает в полную силу и сам видит свои результаты, которые его радуют. Научился уверенно и спокойно ходить со скандинавскими палками. Научился ходить с выпадами на высоких коленях, именно этому навыку мы учились долгих три года. И конечно же, заметно окреп. Хотели бы сказать слова благодарности всей комиссии проекта, редакции газеты и всем читателям. Огромное спасибо. Результаты Адилбека, конечно, очень радуют нас, сейчас мы отдыхаем, наслаждаемся теплыми деньками и готовимся идти уже во 2-й класс.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 144-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.



Фонд проекта «Нужные деньги», 143-й тур