Не могли бы вы помочь в разъяснении вопроса о количестве и оплате трудового отпуска помощников воспитателей? Мама работает уже продолжительное время в одном из яслей-садов г. Костаная и имеет 30 календарных дней оплачиваемого отпуска, а недавно в одной из статей прочла, что положено 42 дня и, соответственно, полагается оплата по количеству дней.

Кымбат ЕСЕМЕТОВА, Костанай

Комментарий

- Трудовой отпуск помощника воспитателя составляет 30 дней, - ответила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна ЛАЗАРЕВА. - В случае, если в течение года не было больничных листов и дисциплинарных взысканий, могут быть предоставлены дополнительные дни, если это прописано в соглашении с профсоюзом.







