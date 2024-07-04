По статье Аркадия Денисова «Пусть сильнее грянет буря» (№ 27 (1162) от 4.07.2024 г.) поясняю следующее.

Мынайдар Бурамбаев был бывшим директором ТОО «Общежитие», ситуация с долгами сложилась при нем, ему известна ситуация, только вот почему он пишет неправдивую информацию.

Во-первых, согласно комплексному плану приватизации на 2016-2020 годы, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы», а также постановления акимата Костанайской области от 18 января 2016 года № 13 «Об утверждении перечней организаций коммунальной собственности и АО СПК «Тобол» - ТОО «Общежитие» подлежало передаче в конкурентную среду.

Факты, изложенные М. Бурамбаевым, ему известны, так как ежемесячно его заслушивали в акимате с участием акима в связи с тем, что он являлся директором ТОО «Общежитие» в период с 23 июня 2017 года по 17 октября 2018 года. И выводы, сделанные им, что цена занижена на «полмиллиарда», необоснованны, так как первые торги в 2016 году начинались с суммы 499 356 тыс. тенге, на последних торгах сумма продажи составляла 124 839 тыс. тенге. Торги проводились на торговой площадке реестра госимущества согласно решению комиссии по вопросам приватизации объектов коммунальной собственности. В связи с тем, что желающих купить ТОО «Общежитие» не было, торги признаны несостоявшимися.

В соответствии с п. 4 ст. 98 Закона РК «О государственном имуществе» предприятие подлежало ликвидации. Однако проблема ликвидации ТОО «Общежитие» заключалась в том, что после принятия промежуточного ликвидационного баланса приостанавливается деятельность товарищества, в том числе прекращается подача коммунальных услуг. Данные мероприятия возможны были при выселении нанимателей, а это более 500 человек или 312 семей, основной контингент проживающих - социально уязвимые слои населения, пенсионеры. Предоставить такое количество другого жилья в нашем небольшом городе не представлялось возможным. При этом ликвидация без выселения, как и само выселение нанимателей, невозможна.

Вопрос передачи в конкурентную среду ТОО «Общежитие» неоднократно рассматривался, изучались различные варианты безболезненной приватизации, в результате написан ряд писем в вышестоящие органы, проведены совещания с участием прокуратуры, но спустя 5 лет действия акимата признали недействительными и убедили суды якобы в том, что они не знали о продаже этого объекта. Тогда как во всех средствах массовой информации были многочисленные статьи о текущей ситуации, а также дальнейшей продаже.

Для решения вопроса приватизации и недопущения социальной напряженности на административной территории города по рекомендации управления финансов было принято постановление акимата г. Лисаковска от 29 мая 2018 года № 229 «О передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа сто процентов доли участия в уставном капитале ТОО «Общежитие». Проведена оценка имущества ТОО независимым оценщиком, оценочная стоимость составила 144 458 тыс. тенге, в том числе 115 992 тыс. тенге - кредиторская задолженность, которая подлежит погашению доверительным управляющим.

Вместе с тем хочу обратить внимание, что М. Бурамбаевым, как директором ТОО «Общежитие», в период управления образовались долги перед ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго», что наводит на мысль: куда девались деньги жильцов?

По итогам проведенных торгов 25 августа 2018 года заключен договор доверительного управления с правом последующего выкупа объекта коммунальной собственности - 100% доли участия государства в уставном капитале ТОО «Общежитие» (далее - договор).

Согласно договору, объект был передан в доверительное управление ТОО «ЖАНА-КАЛА 2018», где доверительный управляющий осуществлял только лишь управление объектом, имущество же не передавалось и числилось на балансе ТОО «Общежитие», передача объекта возможна только после выполнения условий доверительным управляющим, которые он выполнить не успел.

Судебные решения о признании договора недействительным исполнены путем подписания соглашения о расторжении договора доверительного управления и актом приема-передачи.

Одновременно сообщаю, что по жалобе Мынайдара Булатовича в 2018 году РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» проведена проверка компетентным органом по вопросу правильности передачи государственного имущества ТОО «Общежитие» в доверительное управление с правом последующего выкупа 100% доли участия, где нарушений не установлено.

Также напоминаю, что, согласно уставу ТОО «Общежитие» № 241, утвержденному 12 мая 2012 года, к основным видам деятельности товарищества относится: сдача в аренду жилых и нежилых помещений, обеспечение эксплуатационными услугами жителей общежитий, выполнение сантехнических, электротехнических и других видов работ, необходимых для нормальной эксплуатации общежитий, обеспечение проживающих в общежитиях и арендаторов помещений коммунальными услугами путем заключения договоров с хозяйствующими субъектами монополий, обеспечение охраны имущества собственника.

Для сведения: ТОО «Общежитие», а далее ТОО «ЖАНА-КАЛА 2018» не изменяли с 2018 года тарифы по предоставлению в найм жилых помещений, были проведены необходимые мероприятия, товариществом ежегодно проводились текущие ремонты, погашена кредиторская задолженность за коммунальные услуги перед ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго», что не было сделано при управлении ТОО «Общежитие» М. Бурамбаевым.

Исходя из вышеизложенного, ТОО «Общежитие» на законных основаниях взимает арендную плату с проживающих жильцов согласно действующему утвержденному уставу. К сведению: квартиры, находящиеся в государственном жилом фонде города, также сдаются на договорной платной основе согласно Закону «О жилищных отношениях».

Абай ИБРАЕВ, аким г. Лисаковска