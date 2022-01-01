Куда пойти с 11 по 17 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка самодеятельного художника Байжана Умарова «Моя земля»
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В течение месяца
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Выставка исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта)
26-52-80 (метод.кабинет)
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19 июля,
18.30
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Концерт камерного ансамбля Tynda music. Новая и уникальная программу музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди. Впервые в Казахстане прозвучат одни из самых известных произведений великого итальянского композитора в совершенно новой форме.
Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно
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